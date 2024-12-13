Мобильная огневая группа уничтожила российскую ракету из ПЗРК 'Игла': в Воздушных силах показали видео

Более полусотни российских ракет из 94, которые враг запустил сегодня, 13 декабря, по Украине, были уничтожены силами Воздушного командования "Запад". Также воины в зоне ответственности ВК "Запад" не дали достичь целей двум ударным дронам типа "Шахед".

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Эффективно отработали в это напряженное утро мобильные огневые группы. Уничтожение одной из них из ПЗРК "Игла" российской ракеты, которая могла поразить объект критической инфраструктуры, а вместо этого упала посреди поля, показали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Точным выстрелом по российской ракете из "Иглы" отличился командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк.

Когда мобильная огневая группа обнаружила в небе вражескую ракету, он произвел выстрел.

Через несколько секунд российское смертоносное вооружение было уничтожено.

"Сбитая ракета не нанесла вреда объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружены поисковой группой", – отметили в Воздушных силах.

Всего ночью и утром 13 декабря в зоне ответственности ВК "Запад" украинские воины из подразделений противовоздушной обороны и авиации уничтожили 52 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, "Калибр" и 2 ударных БпЛА типа Shahed.

Всего же, как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах отчитались о сбивании 80 крылатых и одной баллистической ракеты (в целом враг запустил 94 ракеты разных типов). А из 193 разнотипных дронов, примененных врагом, сбить удалось 80, еще 105 под влиянием средств РЭБ не достигли своих целей. Вдобавок пять дронов вернулись обратно в Россию, а один улетел в Беларусь.

Для Прикарпатья, как сообщили в Ивано-Франковской ОВА, эта атака была самой масштабной с февраля 2022 года, а президент Украины Владимир Зеленский отнес ее к одному из самых массированных российских ударов по украинской энергетике.