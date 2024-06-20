Могут изменить правила игры: истребители F-16, которые Украина получит летом, будут стоять на защите Харькова – The Guardian

Командующий ВВС Нидерландов генерал Арнуд Сталлманн заявил, что истребители F-16 поднимутся в небо над Украиной уже этим летом. Самолеты должны встать на защиту Харькова, который ежедневно страдает от российских террористических ударов.

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Об этом сообщило издание The Guardian. "Приблизительно летом все будет готово", – сказал Сталлманн, выступая перед двумя F-16 в ангаре на базе, где недавно завершилась программа подготовки инструкторов ВВС Украины по техническому обслуживанию истребителей.

Генерал отметил, что подготовка пилотов и наземного персонала к эксплуатации самолетов была непростой.

"Обучению подлежат не только пилоты, но и технический персонал, который обслуживает самолеты, также нуждается в тщательной подготовке. Мы проводим комплексную подготовку, чтобы они могли эффективно обслуживать самолеты. Следовательно, все должно быть вместе", – сказал он.

Со своей стороны министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отвергла критику по поводу задержек на фоне сообщений о том, что Киев разочарован темпами подготовки пилотов.

"Я полностью понимаю украинскую позицию, они хотят сделать это как можно скорее... Мы делаем проект настолько быстро, как только можем", – отметила чиновник.

Она пояснила, что F-16 гораздо сложнее, чем системы, которые до сих пор использовали украинские ВВС.

"Вы не можете просто перепрыгнуть через несколько шагов, вы должны пройти все этапы процесса, но мы также хотим доставить их как можно скорее", – добавила она.

В материале отметили, что F-16 является значительным шагом вперед по сравнению с нынешним украинским флотом, который включает МиГ-29, Су-24 и Су-25, которые испытали значительную нагрузку и повреждения во время войны.

Новейший истребитель может нести большее вооружение и оснащен мощной радиолокационной системой, что может помочь смягчить проблему нехватки радаров, с которой столкнулся во время войны.

"Россияне будут вынуждены изменить свою тактику. Мы сможем более эффективно поражать их самолеты и ракеты, и им будет очень тяжело продолжать использовать управляемые авиационные бомбы КАБ, которые им нужно запускать с расстояния 50-70 км", – рассказал авиационный эксперт и бывший украинский военный летчик Анатолий Храпчинский.

Украинские авиационные эксперты надеются, что, несмотря на все сложности, F-16 изменят правила игры на фронте.

"С помощью F-16 мы можем достичь паритета в небе над Украиной и нанести серьезные потери российской авиации в приграничной зоне", – сказал Храпчинский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Воздушных силах ВСУ сообщили, что украинские пилоты, которые учатся управлению истребителями F-16, находятся на последних этапах подготовки и уже наработали необходимое количество часов. Тренировки также проходят инженеры и механики, обеспечивающие обслуживание американских боевых самолетов.

– Французские СМИ сообщили, что их страна является одной из тех, кто готовит украинских пилотов, десять из которых уже находятся на авиабазе на юго-западе Франции, где их обучают технике воздушного боя. Занятия проходят на тренировочных реактивных самолетах Alpha Jet, которые считаются мостиком между винтовым самолетом и истребителем F16.

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