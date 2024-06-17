Во Франции рассказали о подготовке украинских пилотов: когда смогут пилотировать боевые самолеты

Франция является одной из стран, которая готовит украинских пилотов, десять из которых уже находятся на авиабазе на юго-западе Франции, где их обучают технике воздушного боя. Занятия проходят на тренировочных реактивных самолетах Alpha Jet, которые считаются мостиком между винтовым самолетом и истребителем F16.

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Об особенностях французской подготовки пишет издание Le Monde. Франция предоставила около тридцати инструкторов,

"Наша схема и тактические методы универсальны. Здесь мы очень близки к тому, что делает F16 и к тому, что можно будет найти на Mirage 2000", – пояснил один из инструкторов.

Известно, что украинским пилотам, отобравшим для учений Генштаб, им от 20 до 23 лет. Вся остальная информация о них засекречена.

По программе интенсивного пилоты-студенты должны будут налетать 80 часов и пройти 50 часов учений на тренажере с инструкторами.

Содержание модулей сокращено с согласия с украинской стороной. Поэтому подготовка украинских пилотов во Франции продлится всего полгода, а не 18 месяцев, как было бы в обычном формате.

"Они должны получить как можно больше навыков, чтобы при попадании в конверсионную эскадрилью им нужно было лишь добавить то, что является специфическим для F16 или Mirage", - добавил инструктор.

Преимущество тренировочных самолетов Alpha Jet в том, что они имеют приборную панель, которая имитирует панель F-16.

"Здесь мы дадим им все основы: как применять процедуры, как поступать в тактической ситуации, как реагировать, когда случается поломка", – объяснили французские специалисты.

Пилоты учатся летать в составе патрулей, то есть с двумя самолетами, что является необычной практикой для Украины. Также они осваивают "тактическую" навигацию, то есть полеты на очень малой высоте - 150 метров и стрельбу из 30-миллиметровой пушки.

Представители французских ВВС также рассказали, что часть обещанных президентом Макроном "Миражей" будет взята из запасов эскадрильи, которая сейчас базируется в департаменте Верхняя Сона.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франции передаст Украине многоцелевые самолеты-истребители Mirage 2000-5. Также страна-партнер будет учить украинских пилотов, планируется, что программа подготовки завершится к концу 2024 года.

В Украине ожидают получения американских истребителей F-16 и французских Mirage 2000. Оба истребителя являются боевыми самолетами четвертого поколения. Однако обучение на Mirage 2000 для украинцев может проходить несколько быстрее.

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