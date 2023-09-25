Могут ли мобилизовать снятых с воинского учета мужчин: детальное разъяснение

В Украине как минимум до 15 ноября продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которое военнообязанные граждане могут быть призваны на службу. Согласно законодательству, украинцев, которые заново встанут на воинский учет, при необходимости могут мобилизовать в ВСУ.

Однако для мобилизации таких граждан следует убедиться, что они пригодны к службе по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Статья 23 вышеупомянутого закона определяет перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Граждане Украины, снятые с воинского учета, не подпадают ни под одну из указанных в статье категорий. Также они обязаны снова встать на учет в территориальных центрах комплектования, как только исчезнут обстоятельства, из-за которых они снялись с воинского учета.

Также важно не путать понятия исключение и снятие с воинского учета. Исключение подразумевает, что гражданин перестает быть военнообязанным или резервистом по определенным причинам. В то же время снятие с воинского учета – это временное явление, которое происходит из-за определенных обстоятельств. Военнообязанный может сниматься с учета в случае изменения места регистрации, выезда за границу или отбывания наказания за нетяжкое преступление.

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Стоит отметить, что снятие с воинского учета в обязательном порядке предусматривает возвращение на учет. Если же человек вовремя не встанет на учет в ТЦК и СП, он понесет административную ответственность.

После того, как гражданин вернется на воинский учет, будет признан годным к военной службе по результатам военно-врачебной комиссии, его могут мобилизовать в Вооруженные силы.

Напомним, мобилизовать в Вооруженные силы могут лиц как с боевым опытом, так и без него, а также снятых и исключенных с воинского учета, но признанных пригодными или ограниченно пригодными к службе.

Ранее сообщалось, что за игнорирование повестки в Украине предусмотрена ответственность. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 октября на воинский учет обязали встать женщин-медикиов в возрасте от 18 до 60 лет.

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