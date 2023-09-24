Законно ли задерживать мужчин на улице во время вручения повесток: юрист оценил действия военкомов

Осенью 2023 года призыв в армию в Украине продолжится, поскольку летом депутаты Верховной Рады поддержали законопроекты о продолжении действия военного положения и общей мобилизации. Мобилизовать в Вооруженные силы могут лица как с боевым опытом, так и без него, а также снятые и исключенные с воинского учета, но признанные пригодными или ограниченно пригодными к службе.

Вручение повесток может осуществляться, в том числе и в публичных местах. Имеют ли право представители военкоматов задерживать граждан на улице, рассказывает OBOZREVATEL.

В последнее время в соцсетях распространяются сообщения о том, что работники военных комиссариатов задерживают на улице мужчин, не желающих получать повестки.

Юристы объясняют, что в действительности представители ТЦК и СП имеют право задерживать людей только в сопровождении полиции и только в том случае, если имело место правонарушение.

Кроме того, существуют так называемые уполномоченные лица или патрули, в которые входят полицейские и нацгвардейцы. Они действуют согласно приказу или другому документу коменданта, где должны быть указаны полномочия таких лиц.

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"Есть два отдельных постановления, которые определяют, что могут делать эти уполномоченные лица на период военного положения. Это касается и работы на блокпостах, и осмотра жилья и служебных помещений, и осмотра вещей лица", – объяснил "РБК-Украина" адвокат Антон Маринич.

Задержание же может произойти, если имело место определенное преступление. Но если мужчина просто отказывается получать повестку и даже демонстрирует нервное и агрессивное поведение, это не повод для задержания, говорит юрист.

Если же задерживают откровенно незаконно, то один звонок адвокату мало что решит – следует обращаться в несколько органов одновременно.

"Если имеет место подобное задержание без совершения преступления, жаловаться на действия сотрудников полиции в первую очередь можно в Государственное бюро расследований. Также можно обращаться и в полицию в зависимости от того, какой состав работает: только ли ТЦК, то ли это ТЦК и полиция одновременно. В случае если есть откровенное нарушение со стороны представителей правоохранительных органов, следует жаловаться в разные органы", – объяснил Антон Маринич.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За игнорирование повестки в Украине предусмотрена ответственность. Каждый случай рассматривается индивидуально, говорят юристы.

– С 1 октября на воинский учет обязали встать женщин-медикиов в возрасте от 18 до 60 лет.

– Ранее в Минздраве рассказали, что работают над исполнением решения СНБО о работе военно-врачебных комиссий. Там подчеркнули, что намерены "поставить точку позорным случаям".

– Могут ли для вручения повестки останавливать машину, читайте по ссылке.

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