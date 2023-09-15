Могут ли мобилизовать студентов в Украине и что делать, если пришла повестка: разъяснение

В Украине военное положение и мобилизация были продлены до ноября. Во время действия мобилизации в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В то же время, согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, однако не все. Более подробно о том, какие категории студентов могут мобилизовать в армию, расскажет OBOZREVATEL.

Согласно закону, на военные службу не призовут:

студентов училищ;

студентов колледжей и вузов;

ассистентов-стажеров;

аспирантов и докторантов.

Как отметил юрист Ростислав Кравец, право на отсрочку имеют именно соискатели образования, обучающиеся на очной или дуальной форме. Если студент учится на заочной форме, его могут призвать на службу.

Что делать, если студенту вручили повестку?

Если студент, имеющий отсрочку, получил повестку, юрист рекомендует принять следующие меры, чтобы защитить свои права:

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Немедленно уведомить центр комплектования и социальной поддержки о наличии отсрочки.

Отправить письменное заявление в территориальный центр комплектации и социальной поддержки о продлении отсрочки от мобилизации. В это заявление следует включить копии документов, которые могут подтвердить ваш статус студента, обучающегося в высшем учебном заведении на дневной форме обучения.

Если военком не принимает ваше заявление, отправьте его вместе с необходимыми документами официальным письмом с подробным описанием ситуации в адрес центра комплектации. В вашем письме также должно быть заявление и просьба о предоставлении отсрочки, а также документы, подтверждающие ваш статус студента дневной формы обучения в высшем учебном заведении.

Кого из студентов могут мобилизовать?

Отсрочка от мобилизации для студентов действует только на период обучения. Однако их могут мобилизовать в следующих случаях:

После окончания колледжа и перед поступлением в высшее учебное заведение.

После окончания бакалавриата и перед поступлением на магистратуру.

После окончания вуза перед поступлением на аспирантуру или докторантуру.

Если студенты в один из этих периодов получили повестку, они должны служить.

Напомним, в рядах ВСУ сейчас достаточно много людей с группами инвалидности, которые не пригодны для службы. Правозащитники называют таких граждан ошибочно мобилизованными и говорят, что в Украине нет механизма их увольнения из войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине определены 13 категорий граждан, которых могут мобилизовать только добровольно. Накануне президент подписал законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации, этой осенью вручать повестки об уточнении данных будут двум категориям военнообязанных мужчин.

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