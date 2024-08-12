Могут ли США снять все ограничения на использование ВСУ оружия против России: громкое заявление сенатора

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм считает, что Вашингтон должен быть более гибким в вопросе о разрешении Украине использовать американское вооружение для ударов по России. Учитывая прорыв Сил обороны в Курской области РФ Белый дом должен снять ограничения.

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Об этом американский сенатор сказал на брифинге в Киеве в понедельник, 12 августа. Грэм уверен: Киев должен использовать дальнобойное оружие так, чтобы Россия действительно осознала, что происходит.

"Дальнобойная артиллерия позволила Украине перейти в наступление и отодвинуть Россию назад. F-16 нужно разрешить действовать в максимальную пользу для защиты Украины от вторжения. Следовательно, ограничения на оружие нужно снять, чтобы Россия поняла, что произойдет, если она продолжит пытаться уничтожить Украину", – сказал Грэм.

Он отметил, что операция Украины на территории Курской области страны-агрессора является "блестящим и смелым" шагом, сделанным украинцам, готовыми бороться за свою собственную свободу. Именно поэтому оружие, которое предоставили Соединенные Штаты Украине, должно использоваться максимально для поддержки этой демократии.

Сенатор-республиканец подчеркнул, что будет призывать администрацию американского президента Джо Байдена снять все ограничения на удары по территории РФ для Украины.

"Давайте думать об Украине в долгосрочной перспективе, а не краткосрочно. Пусть будут стратегические соглашения, которые будут иметь экономические отношения между США и Украиной на ближайшее будущее, и мы победим в этой войне", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, Линдси Грэм поддержал операцию Сил обороны Украины на территории Курской области РФ. Во время визита в Киев он назвал действия украинских военных смелыми и блестящими и призвал их продолжать наступление.

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