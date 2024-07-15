Могут ли за неуплату штрафов ТЦК забрать единственное жилье уклониста: разъяснение

Военнообязанные украинцы, уклоняющиеся от уплаты штрафов, "выписанных" ТЦК, рискуют потерять даже единственное жилье. Такой вариант наказания станет возможным, если уклонист "соберет" штрафов на сумму 160 тысяч грн, добровольно их не оплатит и у него отсутствуют средства на счетах, авто и другое имущество.

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Отмечается, что после 16 июля – даты, когда истекает срок обязанности обновить военно-учетные данные – ТЦК начнут выписывать штрафы тем военнообязанным, кто этого не сделал.

Для физических лиц штраф за КУоАП может составлять 17-25,5 тысячи грн, для должностных лиц юридических лиц – до 59,5 тысяч грн. Причем такое наказание украинцы могут получить не раз.

Как поясняется в материале, постановление ТЦК – исполнительный документ. Не позднее следующего рабочего дня после поступления в него постановления о штрафе исполнитель выносит постановление об открытии исполнительного производства. В дальнейшем уклонист попадет в Единый реестр должников.

Если украинец добровольно не уплатит штраф, то взыскание обратится, прежде всего, на средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях. С учетом цифровизации многих процессов в Украине взыскание произойдет быстро, возможно, даже за день.

Если у должника недостаточно средств и другого движимого и недвижимого имущества, чтобы покрыть сумму штрафов, в последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, в которой он фактически проживает.

В то же время, если сумма штрафов, полученных лицом, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единое жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется.

Также следует помнить, что согласно закону, должник обязан допускать в установленном законом порядке исполнителя к жилью и другому владению, помещениям и хранилищам, принадлежащим ему или которым он пользуется, для проведения исполнительных действий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– За неделю с 8 по 14 июля почти миллион украинцев обновили свои военно-учетные данные. В целом по состоянию на 14 июля количество граждан Украины, обновивших эту информацию, превысило четыре миллиона.

– Согласно законодательству, целый ряд категорий украинцев могут получить бронь от мобилизации. В июне правительство приняло постановление, вносящее изменения в порядок бронирования военнообязанных.