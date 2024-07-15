Кто может получить бронь от мобилизации в июле: названы все категории
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. Однако, согласно законодательству, целый ряд категорий украинцев могут получить бронь от мобилизации.
В июне правительство приняло постановление, которое вносит изменения в порядок бронирования военнообязанных. OBOZ.UA выяснял, кто может получить бронь от мобилизации в июле.
После принятия Кабинетом Министров нового постановления, на бронирование от мобилизации могут рассчитывать украинцы, которые работают в органах государственной власти и других государственных органах, а также органах местного самоуправления.
Также имеют право на бронь работники предприятий и учреждений, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований в особый период. Кроме того, не могут мобилизовать работников предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Право на бронь от мобилизации также имеют сотрудники специализированных учреждениях ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений членом, участником или наблюдателем, в которых является Украина, согласно заключенным международным договорам.
Сотрудники предприятиях и организаций независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством, также могут получить бронь от мобилизации.
Напомним, что 16 июля – последний срок, когда военнообязанные могут обновить свои военно-учетные данные. После 16 июля им будет грозить штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.
Во избежание штрафа военнообязанный гражданин должен предоставить документальное или иное подтверждение того, что он не мог обновить свои данные в течение отведенных законом 60 дней.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ждет военнообязанных, которые не обновят данные до 16 июля. Также мы публиковали разъяснения относительно того, обязательно ли обновлять данные людям с пожизненной инвалидностью.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!