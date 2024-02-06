Могут ли забрать водительское удостоверение за уклонение от мобилизации: разъяснение

На рассмотрении Верховной Рады находится обновленный проект закона о мобилизации № 10449. В нем, в частности, говорится и об определенных ограничениях за уклонение от призыва.

В случае принятия нынешней версии закона наказание будет угрожать гражданам, которые не будут являться по повестке в ТЦК и СП. Смогут ли за уклонение лишать водительских прав, читайте в материале OBOZ.UA.

Как будут наказывать уклонистов в случае принятия законопроекта № 10449

Если парламент примет законопроект № 10449, в законодательстве Украины появится новая норма, а именно статья 27 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", объясняют юристы.

Как говорит адвокат АО "Дикси Лекс" Виктор Дрогомирецкий, согласно обновленному законопроекту, в случае неявки гражданина в ТЦК и СП, а также при невозможности Нацполиции осуществить административное задержание и доставить лицо в течение 15 дней в ТЦК и СП, руководитель ТЦК и СП в течение пяти дней направляет гражданину в электронной (если тот зарегистрирован в электронном кабинете призывника) или в бумажной форме по почте заказным письмом уведомление о вручении по адресу требование об исполнении обязанности.

Если военнообязанный после вручения требования в течение десяти дней вновь не явился, ТЦК и СП будет иметь право обратиться в течение пяти дней в административный суд с заявлением относительно:

– временного ограничения уклониста в праве выезда за границу,

– временного ограничения в праве вождения транспортных средств,

– наложение ареста на средства и другие ценности, находящиеся на счетах в банках, небанковских поставщиках платежных услуг или на электронные деньги в электронных кошельках, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях.

Смогут забирать водительские права за уклонение

Как считает адвокат, руководитель офиса юридической фирмы "Ілляшев та Партнери" в Днепре Александр Камша, согласно тексту проекта закона № 10449 не совсем понятен предлагаемый механизм выполнения будущих решений судов по новым делам.

"Детально не прописано, как будет выполняться решение суда и как будет налагаться ограничение на военнообязанного. В частности, сейчас ч. 9 ст. 71 ЗУ "Об исполнительном производстве" предусмотрено, что ограничение в праве управления транспортными средствами возможно только на основании постановления государственного исполнителя (а не на основании решения суда) в случае наличия у должника задолженности по уплате алиментов. В то же время в проекте не предлагается внесение изменений в закон Украины "Об исполнительном производстве" в части расширения оснований для ограничения лица в праве управления транспортным средством", – сказал специалист.

Таким образом, по словам адвоката, возникает ситуация, когда юридически невозможно лишить личность права управлять автомобилем, поскольку такое право в законодательстве Украины сейчас предусмотрено только в отношении должников по алиментам.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 января правительство Украины утвердило исправленный вариант законопроекта о мобилизации и направило его на рассмотрение Верховной Рады.

– В проекте закона предусматривается ряд изменений в мобилизации, в том числе наказание для уклонистов и снижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

– В правительстве также предлагают обязать некоторых граждан повторно пройти ВВК и сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку. Изменения касаются, в частности, и многодетных родителей, и самостоятельно воспитывающих несовершеннолетнего ребенка.

– 1 февраля заместитель председателя комитета Рады по нацбезопасности Егор Чернев сказал, что обновленный законопроект еще нуждается в доработке – Кабмин во время его подготовки лишь частично принял во внимание предложенные правки.

– Накануне комитет Рады по антикоррупционной политике признал законопроект о мобилизации №10449 несущим коррупционные риски.

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