'Могут масштабировать участие': Лакийчук объяснил, какое количество солдат КНДР на поле боя будет угрожающим Украине

Сейчас количество войск Северной Кореи, отправленных воевать с Силами обороны Украины, относительно невелико. Однако, если диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын масштабируют сотрудничество и привлекут более 100 тысяч военных КНДР, это будет очень серьезной угрозой для украинской обороны.

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Такое мнение в эфире телемарафона высказал капитан 1 ранга запаса, военный аналитик и руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. В частности, он считает, что количество отправившихся на фронт северокорейцев пока не может повлиять на ход боевых действий.

"То, что на поле боя могут появиться новые корейцы – нехороший симптом. Те 10-12 тысяч корейцев, которых прислал Ким Чен Ин "на убой" в Украину – это в масштабах российской оккупационной армии относительно небольшая численность, они не могут повлиять на ход боевых действий серьезно", – сказал Лакийчук.

Однако если количество вовлеченных в боевые действия военных КНДР увеличат до 100 тысяч, то угроза будет серьезной:

"Если эта "стажировка" понравится Ким Чен Ину и Путину, они смогут масштабировать такое участие, то есть будет не 10 тысяч, а порядка 100 тысяч или больше – это будет очень серьезная угроза нашей обороне".

По словам аналитика, сейчас основной интригой является то, сколько северокорейцев отправит Путин "взамен тех, которых уже утилизировали".