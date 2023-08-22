Могут проделывать проходы в минных полях: Украина получит от Нидерландов тысячу переносных зарядов для дистанционного разминирования

Нидерланды предоставят Украине около тысячи переносных зарядов для дистанционного разминирования. Эти устройства могут производить проходы в минных полях.

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Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Ее слова цитирует прессслужба Минобороны.

"Есть решение, чтобы предоставить около тысячи переносных зарядов для дистанционного разминирования, которые могут проделывать проходы в инженерных заграждениях", – сказала Оллонгрен.

Она также подчеркнула, что Нидерланды и дальше будут работать над дальнейшим закрытием всех потребностей Украины, в частности в средствах ПВО, что является критически важной составляющей для сохранения жизней украинцев и инфраструктуры государства.

"Мы были очень рады объявить об очередном шаге по усилению ПВО, а именно передаче истребителей F-16. Мы уже согласовали программы подготовки для украинских пилотов. Планируем начинать обучение в центре подготовки в Румынии, есть доступные для подготовки самолеты F-16. Безусловно, мы понимаем, что подготовка предусматривает дальнейшую передачу, и как только будет такая возможность, все будет доведено до завершения", – сказала министр обороны Нидерландов.

Оллонгрен подчеркнула, что Нидерланды взяли на себя обязательства и сделают все, чтобы довести дело до конца как можно скорее.

"Мы все уже прекрасно знаем, насколько быстро учатся украинские военные, нет сомнений в том, что подготовка пройдет, но нужно будет это все интегрировать и в систему обеспечения, и в систему ВСУ, в частности Воздушных Сил. Это не только вопрос подготовки, но и вопросы способностей и технического обеспечения. Но мы уже над этим работаем. Мы взяли на себя обязательства. Настолько быстро, насколько это будет возможно, все будет сделано", – подчеркнула Оллонгрен.

Напомним, что США официально подтвердили передачу истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Эта поставка будет осуществлена после завершения подготовки украинских пилотов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа Владимир Зеленский был в Нидерландах с официальным визитом. По результатам переговоров президент сообщил, что Украина получит от Амстердама 42 истребителя F-16. Передача состоится после тренировки наших пилотов и инженеров.