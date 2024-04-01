Молдавский депутат – о защите от российских атак: остается надеяться на Украину

В защите от российских воздушных целей – то ли целенаправленно, то ли случайно запущенных на территорию Молдовы, страна рассчитывает только на защиту Украины, а впоследствии – на "воздушный щит" НАТО. Собственной системы ПВО у страны нет.

Об этом в эфире телеканала Freedom сообщил молдавский депутат Оазу Нантой. Он отметил, что в связи с небольшой территорией и расположением между Украиной и Румынией, которая является членом НАТО, Молдова рассчитывает на одного из них в вопросе своей безопасности. У нее сейчас нет ресурсов, чтобы построить собственную эффективную трехъярусную систему ПВО.

"Радары, которые мы сейчас покупаем, могут контролировать воздушное пространство, но не могут сбить ничего, что летает – от воробьев до крылатых ракет. Эта проблема реально существует", – пояснил депутат.

Он отметил, что российская пропаганда годами "обрабатывала" население Молдовы, уверяя, что НАТО – агрессивный блок, поэтому вступление страны в Альянс поддерживает не более четверти граждан. В то же время, согласно Конституции, решение об отказе от нейтралитета должно приниматься на референдуме большинством голосов граждан.

"Поэтому нам остается только надеяться, что система ПВО Украины будет достаточно эффективной и территория Молдовы хоть не непосредственно, а косвенно, но будет защищена украинской системой ПВО", – сказал Нантой.

Он напомнил, что случаи, когда российские ракеты и "шахеды" падали на территории Молдовы, были уже неоднократно.

"Российский генералитет прекрасно знает, что системы ПВО у нас нет, и прибегает к таким циничным шагам. Но все это цена, которую мы платим за наш пресловутый нейтралитет. И еще раз повторяю: нас защищает Украина", – сказал молдовский депутат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Молдове заявили, что российские власти не отказались от своих намерений захватить их страну. Кремль просто сменил тактику и ведет полномасштабную гибридную войну.

– Президент Молдовы Мая Санду поддержала Украину после массированной российской воздушной атаки в ночь на 24 марта. Она назвала удары страны-агрессора, направленные на критическую инфраструктуру и гражданское население, отвратительными.

– В целях истощения противовоздушной обороны Украины враг комбинирует использование дронов, баллистических и управляемых ракет во время воздушных налетов. В частности, в ночь на 31 марта целью путинских захватчиков стали объекты энергетической инфраструктуры.

– Президент Владимир Зеленский призвал партнеров передать Украине больше систем ПВО. Это имеет значение не только для нашего государства, но и для соседей и для континента в целом. "Кроме Украины, под прямой угрозой Молдова", – убежден глава государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!