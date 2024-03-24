"Омерзительно": президент Молдовы резко отреагировала на очередной обстрел Украины оккупантами

Президент Молдовы Майя Санду поддержала Украину после очередной массированной российской воздушной атаки в ночь на 24 марта. Она назвала удары страны-агрессора, направленные на критическую инфраструктуру и гражданское население, отвратительными.

Пост со словами поддержки для украинцев президент Молдовы обнародовала в аккаунте в Twitter 24 марта. Политик отметила: Киев и другие населенные пункты Украины столкнулись с еще одной ночью российских атак. Это был третий массированный обстрел на этой неделе.

"Такие бесчеловечные действия против гражданского населения и критически важной инфраструктуры отвратительны", – подчеркнула Санду.

Она выступила за дальнейшую всестороннюю помощь нашему государству. "Поддержка Украины никогда не была более актуальной", – написала президент соседней страны.

В ночь на 24 марта войска Российской Федерации запустили по Украине ракеты и дроны-камикадзе. На Львовщине есть разрушения объекта газовой инфраструктуры, на Одесчине – прилет по припортовой инфраструктуре. На Киевщине из-за падения обломков ракет сотни домов остались без света.

По официальной информации Воздушных сил ВСУ, противник запустил 29 крылатых ракет и 28 БПЛА (из них было ликвидировано 18 и 25 соответственно).

Одна из российских ракет во время массированного обстрела Украины залетела в воздушное пространство Польши. В Варшаве заявляют, что она находилась там 39 секунд.

Карту маршрутов движения вражеских ракет и Shahed можно найти по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, в Харькове в результате российских атак разрушены ТЭЦ и трансформаторные подстанции. Ситуация с энергообеспечением в регионе сложная.

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