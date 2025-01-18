Момент прилета баллистической ракеты в Запорожье сняли на видео

Атака российских оккупационных войск по Запорожью рано утром 18 января попала на камеру видеонаблюдения. Всего агрессор запустил две баллистические ракеты, чтобы поразить промышленный объект.

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Пострадали 10 человек, судьба трех по состоянию на 15:00 субботы оставалась неизвестной. Видео одного из прилетов по городу появилось в местных Telegram-каналах.

Двум пострадавшим людям медики оказали помощь на месте ракетного удара.

Восемь человек доставили в больницу – им от 28 до 69 лет. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии.

По состоянию на 11:00 женщина в тяжелом состоянии и мужчина с резаными ранами средней тяжести оставались под наблюдением врачей. Шестерым пациентам разрешили лечиться амбулаторно.

"На территории промышленного объекта возникли пожары, повреждены жилые дома и транспортные средства. Развернут пункт приема заявлений и сообщений граждан, пострадавших в результате ракетной атаки", – сообщали в МВС Украины.

В результате ударов по городу площадь засорения отходами от разрушений – строительных конструкций и частей снарядов – достигает более 2,5 тыс. метров квадратных.

Как писал OBOZ.UA, российский удар по Запорожью 18 января повредил Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП. Там частично упала крыша.

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