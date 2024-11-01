Морпехи из Севастополя платят 'откуп' командирам, чтобы их не бросили в бои на Курщину – 'Атеш'

Российские морпехи в оккупированном Севастополе дают взятки, чтобы избежать срочной отправки на Курщину. Большая часть 810-й бригады морской пехоты уже была туда отправлена и ежедневно несет тяжелые потери, которые командованию не удается скрыть от личного состава.

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Об этом 1 ноября сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". Информацию, также фото отправки личного состава в Z-грузовиках в Курскую область РФ предоставил агент движения из 810-й бригады.

"Военные 810-й бригады морской пехоты из Севастополя платят, чтобы избежать отправки в Курскую область", – говорится в сообщении "Атеш".

По словам агента, в пункте постоянной дислокации части в Севастополе фиксируются кадровые проблемы из-за отправки большей части личного состава на Курщину.

Так, в эту часть почти ежедневно поступают сообщения о новых "двухсотых" военных, погибших на Курщине.

Командование пытается скрыть факты гибели, но ему это не удается.

Военные в части находятся в низком моральном состоянии из-за постоянной гибели сослуживцев и всеми способами пытаются остаться на захваченном Россией украинском полуострове.

Из-за этого ряд командиров требует взятку от подчиненных, чтобы предоставить отсрочку и избежать срочной отправки на передовую.

"Те, кто откупился и смог остаться на базе, создают видимость активной деятельности: занимаются установкой маскировочных заграждений, перемещают с места на место технику и очень сильно опасаются "сюрпризов" от Сил обороны Украины, которые непременно будут в ближайшее время! В том числе благодаря деятельности агентов "Атеш", – заявили в движении.

Также там обратились ко всем военным ВС РФ с призывом "взять на себя ответственность за свою страну и вступить в ряды "Атеш" для борьбы с режимом убийц и воров".