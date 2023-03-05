Морпехи ВСУ уничтожили 34 окупантов и 3 миномета врага за сутки

Подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за минувшие сутки ликвидировали 34 оккупанта. Также были уничтожены 3 миномета и 1 боевая бронемашина противника.

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Об этом 5 марта сообщила пресс-служба ВМС. "За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 34 оккупанта, 3 миномета и 1 боевую бронированную машину", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что воинские части и подразделения ВМС в составе группировок продолжают выполнять задачи по отражению агрессии РФ.

Окончательные потери врага уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба ВСУ, в целом за минувшие сутки были ликвидированы около 930 оккупантов. Также уничтожены 12 артиллерийских систем, 9 ББМ и 5 танков врага.

Отметим, на днях танк ВСУ ликвидировал группу оккупантов на Луганщине, которые устроили "пикник" на обочине. Трапеза оказалась для них роковой.

А горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" молниеносно отработала по оккупантам, результаты "охоты", показали на фото. Защитники применили прицепные 122-мм гаубицы Д-30.