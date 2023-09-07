Морские дроны не решат всех вопросов: эксперт назвал самое действенное средство борьбы с ЧФ РФ

Новейшие разработки украинского ВПК, в частности морские дроны, ракеты "Нептун" и "Гарпун" существенно усилили возможности Украины в борьбе с Черноморским флотом России, однако, такое вооружение не может решить всех вопросов. Военно-морские силы требуют катеров, кораблей и ракетного вооружения.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко. "Были удары и по Севастополю, и по Новороссийску, и по Керченскому мосту. Но здесь есть несколько оговорок", – добавил он.

"Мы получили ракетные системы "Нептун" и "Гарпун". Поэтому россияне сейчас не заходят в северо-западную часть Крыма, если не имеют воздушного прикрытия – систем ПВО или самолетов. Но так свободно, как раньше, они себя уже не чувствуют. Плюс морские дроны. Они дали нам возможность проектировать силу гораздо дальше, чем ракетный комплекс", – отметил эксперт.

В то же время он констатировал, что применение морских дронов наиболее эффективно, когда есть эффект неожиданности. "После первых случаев россияне принимают дополнительные меры, чтобы защищать свои базы и корабли", – сказал Рыженко.

В то же время скорость движения морских дронов слишком мала, и они рассчитаны для атак только на неподвижные цели, продолжил эксперт.

"Например, если россияне выпускают по судну в Одессе ракету с мыса Тарханкут, то ракета летит 4 минуты. В то же время дрон преодолеет это расстояние за 6 часов. Уже не говоря о Новороссийске. Следовательно, чтобы противодействовать, нам также нужно ракетное оружие", – подчеркнул он.

В этом контексте эксперт рассказал о некоторых образцах западных катеров, которые могли бы усилить ВМС. "Очень хорошим вариантом был бы американский катер Mark VI, который мы планировали получить еще до вторжения. Что касается ракетных катеров, то был разговор о катерах британского производства P50-U", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL, в северо-западной части Черного моря был уничтожен российский катер типа КС-701 "Тунец". Это произошло, когда враг предпринимал попытку высадки на украинское побережье. В День Независимости Украины защитники совершили высадку на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму. В ходе операции было ликвидировано 30 оккупантов и повреждены вражеские катера.