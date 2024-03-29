Москва требует от гауляйтеров полной паспортизации населения оккупированных территорий: назван дедлайн

На временно захваченных территориях полная паспортизация населения должна закончиться к 2026 году. Этого от гауляйтеров требуют власти страны-оккупанта.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Однако, отмечается, что местные жители и дальше игнорируют выдачу российских документов.

"Жители временно оккупированных территорий продолжают саботировать выдачу паспортов и Кремль давит из-за этого на гауляйтеров", – говорится в сообщении.

В ЦНС говорят, что оккупанты создают такие условия на захваченных землях, когда жизнь без российского паспорта становится критически сложной.

Впрочем, несмотря на старания, уровень паспортизации на оккупированных территориях не достигает 50% за два года. Именно поэтому, как утверждается в сообщении, Москва даже официально "разрешила голосовать" на так называемых выборах президента РФ без паспорта на временно захваченных территориях в марте 2024 года.

"Украинцу отказывают в медицинских услугах, выплатах, обучении и регистрации имущества, если у него нет российской макулатуры. Но местные игнорируют "государство". Не работает и принуждение, когда украинцев без паспорта останавливают на блок-постах, проводят рейды по селам и городам", – резюмировали в ЦНС.

Ранее стало известно о том, что страна-агрессор запустила программу подготовки работников оккупационных администраций на ВТО. Первый набор на курс будет составлять 50 человек.

Как писал OBOZ.UA, российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию украинцев на временно оккупированных территориях. Причем в Луганской области враг заставляет людей получать так называемые паспорта России новыми методами.

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