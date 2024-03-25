Россия запустила программу подготовки работников оккупационных администраций – ЦНС

Страна-агрессор запустили программу подготовки работников оккупационных администраций на ВОТ. Первый набор на курс составит 50 человек.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что "учить госслужащих" работать в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях будут в Академии народного хозяйства и госслужбы РФ.

"Враг так и не смог найти достаточное количество советников и потому запустил программу подготовки рабочих для РОА", – говорится в сообщении ЦНС.

Будущих гауляйтеров будут обучать работе с рисками, связанными с политической дестабилизацией на оккупированных территориях. Кроме того, они научатся обеспечивать работу "органов власти" в прифронтовой зоне и противодействовать информационным атакам со стороны западных спецслужб.

"Все выпускники программы являются законной целью для Движения Сопротивления и не избежат наказания. Сообщить об оккупантах можно по ссылке ", - резюмировали в ЦНС.

Напомним, агенты движения украинских военных и крымских татар "Атеш" продолжают разведку о размещении российских войск в Симферопольском районе. В этот раз им удалось установить местонахождение оккупационного подразделения в районе узловой станции Острянково в поселке городского типа Гвардейское.

Как писал OBOZ.UA, 7 марта во временно оккупированном россиянами украинском Мелитополе раздались взрывы на складе боеприпасов российских захватчиков. Также поражена машина противника, по которой привезли БК.

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