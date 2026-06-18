«Москва запускает НЛО?» В сеть попали эпические видео взрывов в российской столице

В сеть попали впечатляющие видео взрывов на Московском нефтеперерабатывающем заводе 18 июня. На опубликованных видео видно, как в результате взрыва образовался огромный столб дыма, а крышка резервуара взлетела высоко в воздух, а затем упала.

Видео дня

Этот момент породил множество мемов и шуток в сети. Видео опубликовал в своём Telegram-канале руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Что известно

На видео видно, как в небо после взрыва на Московском НПЗ поднимается огромный огненный гриб. Вместе с ним в воздух взлетела крышка резервуара, напоминающая сбоку НЛО.

"Москва запускает НЛО?" – в шутку написал Петр Андрющенко

Главные истории дня

Мемы вокруг атаки на Московский НПЗ

Напомним несколько мемов, которые заполонили социальные сети после взрывов на Московском НПЗ. Пользователи сети активно реагируют на видео пожаров и столбов дыма над российской столицей 18 июня.

Что предшествовало

Утром 18 июня украинские беспилотники нанесли новую серию ударов по Москве. Целью удара по столице страны-агрессора стал крупный нефтеперерабатывающий завод. На месте прилета вспыхнул мощный пожар.

Так, в результате атаки загорелись как минимум два резервуара. Очевидцы опубликовали в сети видео, на которых видно масштабное возгорание на территории предприятия.

Атака осуществлялась волнами, начиная примерно с 4:30 утра. Московские власти утверждают, что по состоянию на 6:40 утра на подлете к столице страны-агрессора и над её территорией силами ПВО якобы было сбито не менее 43 беспилотников.

Из-за воздушной атаки Росавиация ввела план "Ковёр". Три главных аэропорта московского авиаузла – Внуково, Домодедово и Шереметьево – временно задерживали рейсы или перенаправляли их на запасные аэродромы.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что украинские воинские подразделения провели очередную масштабную атаку на объекты в России, в частности на инфраструктуру в районе Москвы. Удары были нанесены по нефтеперерабатывающему сектору, который обеспечивает военную машину РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!