Брянский автобус из Енакиево. Лукашенко. Трабер.

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Я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение.

Всё настолько безобразно и шаблонно сделано, что даже писать об этом омерзительно. Однако важно нарисовать весь контекст, потому что россияне создали информационную воронку и затягивают в неё Лукашенко.

Поэтому в 2 частях. Сначала об автобусах. Следующий пост – о политике.

1. Событие: 17 июня в районе 12.30 и.о. губернатора Брянской области Егор Ковальчук публикует заявление, что якобы ВСУ якобы с помощью БПЛА САМОЛЁТНОГО ТИПА (!!!) атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой, направлявшейся на отдых в Геленджик. Сообщается, что погибла женщина, 6 человек ранены, в т.ч. 4 детей.

Позже возникают уточнения: автобусов было 2, в них ехали 88 человек, но не из Гомеля, а из Речицы, это дети-спортсмены (футболисты, танцоры…) с родителями и тренерами.

Главные истории дня

Вечером на "Первом информационном" канале (Беларусь) дают синхрон директора ДЮСШ №2 Речицкого района Юрия Ануфриева, который говорит, что в районе 11 часов (!) позвонил один из находившихся в автобусах тренеров и сообщил, что произошла атака.

Т.е., согласно публичным заявлениям вовлечённых лиц, между инцидентом и обнародованием информации российской (!) стороной прошло часа полтора. Очевидно, согласовывали подачу: сообщили из Брянска в Москву – получили отмашку – запустили.

2. Одновременно с Ковальчуком (но при этом со ссылкой на него же) информацию об инциденте начинает разгонять ТАСС и другие федеральные СМИ РФ. Что подтверждает: вброс был синхронизирован после утверждения.

Буквально: ТАСС даёт новость со ссылкой на "Макс" Ковальчука на минуту ранее, чем Ковальчук успевает продублировать новость у себя в телеграме.

Примерно через 25 минут после сообщения Ковальчука (ровно в 13:00, ТАСС дает в 13:01) начинают разгонять видеокомментарий (!!!, а его ж надо записать, набросать текст синхрона) Следкома РФ о возбуждении уголовного дела по статье "террористический акт".

Ещё раз: видеоновость об уголовном деле вылетает спустя 25 минут после первого сообщения об инциденте. Тут хочется добавить: скажите спасибо, что не на 25 минут раньше!

В России (!) начинается стремительная возгонка двух сюжетный линий:

• официальные лица качают, что якобы ВСУ умышленно совершили военное преступление, гражданские, дети, нужна международная реакция, кококо;

• всевозможные "эксперты" "поясняют", зачем якобы ВСУ средь бела дня (!) якобы атаковали пассажирский автобус – а потому что украинские нацисты хотят втянуть Беларусь в войну!

Наиболее упоротые заявляют, что якобы ВСУ специально отслеживали этот автобус, чтобы устроить провокацию! Но вечером тот же и.о.губернатора Ковальчук даёт комментарий СМИ, где говорит, что трасса А-240 – это оживлённая транзитная магистраль, и т.д.

А мы знаем, как прилетает контент с оживлённых магистралей в случае атаки БПЛА в районе 11 утра (!!!). Всегда есть свидетели как минимум последствий, разные ракурсы и т.д. Даже когда случается простое ДТП появляется контент.

Освещение же данного инцидента указывает, что место происшествия было стремительно изолировано, в эфир попали утверждённые фото и отфильтрованный визуальный ряд.

Итого. Некий инцидент произошёл на территории России (материальную часть контролируют россияне). Первоисточник информации – официозный российский (т.е., может соврать, что угодно). Он сразу даёт рамку – якобы ВСУ, якобы БПЛА самолётного типа (!!!). Информационной кампанией управляет Россия. И делает это в намного более агрессивной тональности, чем Беларусь, которая играет роль ведомого объекта...

3. Парадоксальный факт: до сих пор нет никакой реакции на произошедшее от первой леди РФ Александра Лукашенко.

Даже Путин, находившийся на форуме АСЕАН в Казани в первой (!) за долгое время региональной поездке, через пару часов лично позвонил российскому министру здравоохранения и раздал команды. А Лукашенко всё молчит.

Косвенно подсветили, что Лукашенко распорядился вернуть пострадавших для оказания помощи в Беларусь, но о его оценке ситуации ничего не известно.

Белорусские обозреватели отмечают, что у Грыгоровыча есть традиция не появляться на публике по средам. Однако сегодня информкартина была просто шизофреническая: эфир был забит новостями из Брянской области об автобусе с детьми, а Лукашенко параллельно якобы заслушивал какие-то формальные доклады о посевах и надоях.

Если сравнить белорусские и российские ленты новостей, то очень наглядно: белорусы несколько часов ретранслировали российские вводные, после чего уже появились детали из Речицы, Гомеля и особенности позиции.

Так, МИД Беларуси, в целом повторяя бред о якобы ВСУ, на уровне говорящей головы третьего уровня потребовал от Украины "исчерпывающих объяснений". Другие чиновники буквально говорили, что надо быть осторожными с поездками в РФ, особенно – в прилегающие к зоне боевых действий районах.

Реакция Украины известна.

Как только пошли вбросы, омбудсмен Дмитрий Лубинец связался с белорусской стороной и отмёл весь несущийся бред, предложив помощь в расследовании. Генштаб опроверг даже теоретическую причастность Украины.

18.06 на публику должен выйти Лукашенко и что-то сказать.

Часть пассажиров уже вернулась в Беларусь, их как-то заиграют. Пока я не нашёл ни одного комментария с утверждением очевидца (!), что был БПЛА. Говорят: был взрыв, да. О БПЛА – это домысливание.

4. Выглядит так, что россияне загоняют Лукашенко в капкан.

Объективная картина такова.

Заявленное россиянами место инцидента находится на дистанции 50 км от госграницы Украины с РФ. Если бы ударил любой наш "БПЛА самолётного типа", который используется на такой дистанции, снесло бы полавтобуса, был бы пожар, больше жертв и т.д.

Главное – "БПЛА самолётного типа" не растворяются без остатка. Десятки видео с участка трассы Мариуполь – Мелитополь содержат элементы БПЛА после атаки (двигатель, остатки фюзеляжа и др.).

Поэтому самое простое, что могли сделать российские фальсификаторы – СРАЗУ показать остатки дрона. Но либо у исполнителей не хватило мозгов, либо они поспешили. Поэтому не предъявлено никаких следов дрона. Вообще ничего!

Они могут додуматься и что-то "найти в траве", но ценность таких доказательств постфактум – меньше ноля.

По мере поступления новых "вводных" версия российской пропаганды начинает рассыпаться. Например, в Беларуси с подачи россиян начали транслировать, что "БПЛА самолётного типа" 1) умышленно бил по колёсам автобуса, но при этом 2) был начинён шрапнелью, чтобы вызвать больше человеческих жертв!

Так умышленно по колёсам? Или как можно больше человеческих жертв?

И всё тот же вопрос: а где остатки этого БПЛА?5. По тем фото, которые россияне опубликовали в сети, даже в самой России начали отмечать, что выбиты несколько стёкол в начале автобуса и стекло двери, однако громадное лобовое стекло не пострадало.

Воздействие поражающих элементов было сквозь автобус с небольшим радиусом. Металл автобуса, далеко не бронированного, изрешетило (от колеса до крыши), но "порвало" минимально.

Начали появляться оценки специалистов, что указанные повреждения можно спровоцировать:

1) Ударом фпв-дрона с небольшим осколочным зарядом (но всё равно должны остаться ошмётки дрона, а их нет);

2) Сбросом небольшого осколочного боеприпаса с коптера (отработал – улетел; отвечает на вопрос, почему нет следов дрона);

3) Выстрелом из подствольного или автоматического гранатомёта с использованием боеприпаса типа ВОГ;

4) Использованием какого-то из типов небольшой "подпрыгивающей" мины…

Все эти варианты исключают версии о причастности Украины.

Судя по фото, даже выстрел из дробовика с небольшой дистанции более правдоподобен, чем украинский "БПЛА самолётного типа".

Военные говорят, что самый топорный вариант как правило самый верный.

Среди условно топорно-верных вариантов, например, использование с коптера или естественным образом "подпрыгивающего" боеприпаса ВОГ-25П. Он как раз мог подпрыгнуть на высоту "под окно" автобусу". Радиус эффективного действия такой бимбы – 2,5 метра, разлёт осколков до 7 м.

Наиболее правдоподобная версия: россияне, с самого начала контролируя маршрут автобуса, нанесли по нему удар каким-то ВОГом. С коптера или выстрелом – неважно.

Куда конкретно в пассажирский автобус попадёт ВОГ – особого значения не имеет. Будут материальные следы и травмы, т.е., информационный повод об "атаке на детей".

И теперь россияне говорят Лукашенко: это твои дети – реагируй, или кто ты тогда?

6. Грыгоровичу точно сообщат верные люди, что Украины в этой истории нет от слова совсем, это чистейшая российская подстава. А эскалировать в сторону Киева – смерти подобно. Потому что Киев ответит. Это Лукашенко прекрасно понимает.

Россияне могут "убивать" этой атакой нескольких "зайцев". От упорядочивания Лукашенко до переключения внимания с убийства в Польше оппозиционного художника.

Но белорусское общество должно осознавать: какая-то из группировок в Кремле легко пойдёт на атаку белорусских детей (как сегодня они убивают детей в Украине), чтобы создать почву для эскалации с территории Беларуси против Украины. И если Лукашенко поведётся, это значит, что он разменял жизни белорусских детей на временный комфорт своей тушки.

Данная история явно резонирует с интервью Лукашенко каналу "Аль-Арабия" и идёт параллельно с арестом авторитетного бизнесмена Ильи Трабера в Санкт-Петербурге. Но об этом – в следующей серии.

Вместо точки и для наглядности.

7. Две недели назад российские бракоделы уже пытались вырубить топором историю с атакой на "мирный автобус" в Енакиево. Там было ещё тупее.

Ранним утром 3 июня дорогие россияне (и не только они) наблюдали удивительное зрелище – горящую нефтебазу в порту Санкт-Петербурга в первый день ПМЭФ. Картинки и видео летели по сети.

Надо было чем-то корректировать.

Т.е., сгенерировать какую-то другую новость с конструкцией "украинцы атаковали Санкт-Петербург", чтоб она выпадала в поиске на всех языках.

В 7:00 временно живой гауляйтер т.н. "ДНР" Денис Пушилин запостил информацию, что в Енакиево ночью 03.06 якобы был атакован рейсовый автобус МОСКВА – Симферополь. Фашисты-нацисты и т.д. Особо не взлетело.

Прошло 3,5 часа, и кто-то включил луганскую мартышку в услужении у россиян – Родиона Мирошника, подвизающегося при МИД РФ.

Этот деятель в 10:21 расписал, как в 03.40 (т.е., глубокой ночью) в районе Енакиево фашистами-нацистами был якобы атакован рейсовый автобус САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – Симферополь. И дальше понеслась традиционная истерика. Россияне даже запостили фото некого горелого автобуса перевозчика "Большой мир".

Мирошника начали обильно цитировать, забивая поисковые алгоритмы якобы горелым автобусом "Санкт-Петербург - Симферополь". Получалось, что Украина атаковала не нефтебазу в порту СПб, а автобус в Енакиево. Следы с цитатой Мирошника и указанием на "Санкт-Петербург" ещё есть в сети.

Нюанс в чём.

Если бы вы дней десять назад зашли на сайт крымского перевозчика "Большой мир", владевшего сгоревшим неизвестно когда и где автобусом, там можно было (!!!) обнаружить (уже нет) рейс СПб – Симферополь через Енакиево.

С маленьким уточнением: данный автобус следовал через Енакиево … ровно в 15:40. В три сорок, но только днём.

Гамадрилы, выпиливавшие мартышке Мирошнику текст для публикации, слегка криво замкнули провода в голове. В какой-то сводке прошла информация – заявили об атаке на автобус в Енакиево. Во сколько – в три сорок. Проверьте, какие автобусы там в это время? В три сорок? Из Питера. Так это же всё меняет!

Вот в три сорок буквально и написали, а Мирошник прокричал об автобусе из Санкт-Петербурга.

Но совсем скоро выяснилось, что 1) это откровенная лажа, она противоречит проверяемым в один клик фактам; 2) эта лажа не помогает забить эффект от атаки на нефтяной терминал в СПб; 3) она провоцирует вопросы – каким надо быть идиотом, чтобы ехать из Питера в Крым через Енакиево, Волноваху и т.д.?

Поэтому товарищ Мирошник ИСПРАВИЛ свои посты и превратил автобус из Петербурга в рейс "Москва – Симферополь", согласно изначальной версии товарища Пушилина. Многие сайты также поправили, однако в сети есть масса следов вброса о Санкт-Петербурге.

Что важнее: теперь на сайте данного перевозчика в принципе отсутствуют рейсы через Енакиево. Что из СПб, что из Москвы. Были – а теперь нет. Хотя интернет всё помнит. Сейчас рейс из Москвы идёт через Харцызск (в 15.30) – Макевку. Т.е., ночью в той местности пассажирских автобусов с подходящими характеристиками как не было, так и нет.

По этому и Пушилин начал уточнять, что автобус шёл не из Москвы, а из Подольска, вёз людей из "разных регионов".

Итого. В Енакиево ночью под раздачу попал какой-то транспорт с военными. Из этого попытались выкрутить "автобус в трусиках" из Москвы. Потом решили сорвать банк и вписали Санкт-Петербург. Но в силу умственной отсталости исполнителей сделали только хуже. Пришлось чистить хвосты…

С атакой на автобус с белорусами в Брянской области по итогу будет то же самое. Только напомню: это автобус с десятками белорусских детей, которых россияне готовы были принести в жертву ради информационной игры.

Далі буде.