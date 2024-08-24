Мост перекрыли, морской транспорт останавливали: в Крыму заявили о масштабной атаке БпЛА

Крымский мост в оккупированном Крыму вечером 24 августа был закрыт для движения автотранспорта. Это уже второй раз за 24 августа, День Независимости Украины. "Администрация" моста призвала водителей и пассажиров сохранять спокойствие и ждать информации о ситуации на мостовом переходе.

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По официальному заявлению "администрации" моста и сообщениям в пророссийских пабликах, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто из-за воздушной тревоги. А так называемые "военкоры" заявили о масштабной атаке БпЛА на Крым.

В частности, тревога была объявлена по всему полуострову, однако "особая опасность" была объявлена для Керчи, Крымского моста, Черноморского, Сакского района, крымской Новофедоровки, Севастополя и Евпатории.

Сообщалось о "пролете в небе много БпЛА", также о "комбнированной атаке", и об "испытании украинского реактивного дрона Паляниця".

Так называемая "власть" полуострова напомнила, что "мостовой переход является стратегическим объектом", безопасность которого "имеет первостепенное значение". То есть, важнее жизни людей.

В 22:10 сообщено, что мост открыт. Также оказалось, что "много БПЛА" - это "два-три дрона, которые сбили над водой". Правда, на этот счет у крымских пропагандистов, как обычно, нет единства, и они пишут о разном количестве сбитых БПЛА, и даже ракет.

Интересно, что по времени это совпало с заявлением украинских разведчиков о том, что у наших военных план окончательного уничтожения незаконно возведенного Керченского моста и деоккупации захваченного Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ГУР Андрей Юсов рассказал, что сейчас россияне используют временно оккупированный полуостров как "большую военную базу". Но Силы обороны имеют план деоккупации полуострова, "как и уничтожение всех мешающих вещей".

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