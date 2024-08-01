Мотоциклы не спасли: бойцы бригады 'Кара-Даг' показали, как уничтожают пехоту оккупантов. Видео

Российские оккупанты практикуют выдвижение на украинские позиции на мотоциклах. Однако это не спасает вражескую пехоту от поражения дронами сил обороны.

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Эффектное видео опубликовал в Telegram командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Бойцы бригады Национальной гвардии "Кара-Даг" сняли, как горе-мотоциклисты поймали сбросы.

Напомним, оккупанты в июле 2024 года понесли серьезные потери как в личном составе, так и в технике. В ряде категорий эти характеристики установили совсем высокие и даже рекордные значения.

В частности, по личному составу в июле российский оккупационный контингент потери убитыми и ранеными 35 680 человек. Что касается техники, то речь идет о 300 танках, 653 ББМ, 1 520 единицах ствольной артиллерии, 33 системах ПВО и т.д.

В частности, как отметил журналист Юрий Бутусов, в конце июля Силы обороны ликвидировали группу российских спецназовцев из Центра специального назначения Сенеж. Вражеские диверсанты проникли в Черниговскую область. В общей сложности наши защитники уничтожили по меньшей мере пять оккупантов, которые попали в засаду во время выполнения задания по минированию украинской территории.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине ликвидировали российского "Z-военкора", администратора Telegram-канала "Хиллер", хваставшегося фотографиями из оккупированных украинских городов. Известно, что его звали Анатолий, он добровольно заключил контракт с армией РФ.

– Российская ПВО могла сбить собственный вертолет Ми-8 в районе Донецка 31 июля. Пропагандисты также выдвинули версию с поражением украинским дроном в момент взлета.