'Можем изменить последовательность пунктов': Данилов заявил о безальтернативности украинского мирного плана

Украинский мирный план, в основе которого лежит требование вывести войска РФ на границы 1991 года, является безальтернативным. Однако его можно сделать "более гибким" путем смены последовательности пунктов.

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Об этом в интервью изданию La Repubblica заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Всего в "плане Зеленского" 10 пунктов, в частности восстановление территориальной целостности Украины, обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен пленными по формуле "всех на всех" и другое.

"Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите", – сказал секретарь СНБО.

Также он опроверг сообщения о том, что Запад якобы начинает давить на Украину с целью выхода на переговоры с РФ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его "Формула мира" для Украины – единственный и практический путь для прекращения войны, развязанной Россией. Однако не только для нашего государства она будет полезна – международные партнеры тоже могут применить эту стратегию во избежание будущих военных конфликтов. Зеленский убежден, что формула мира может стать новым универсальным фундаментом для соответствующих решений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что по состоянию на 11 августа уже 58 стран поддержали украинскую формулу мира. В настоящее время создано 10 групп по реализации каждого пункта формулы;

– ранее в Джидде в Саудовской Аравии 5-6 августа состоялась встреча по реализации украинской формулы мира. The New York Times считает, что этот саммит стал началом широкой дипломатической кампании Украины по изоляции и ослаблению России.

– после саммита в сети появился фейк, что представители Украины в Саудовской Аравии якобы согласились начать мирные переговоры без обязательного требования о выводе оккупантов с захваченных территорий. Это вымышленная информация, не имеющая ничего общего с реальностью.

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