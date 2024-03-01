'Можем сделать больше, но не хватает финансирования': Камышин назвал приоритеты оборонного производства в Украине

Украина активно выступает в качестве лидера в сфере беспилотных технологий, а внутреннее производство имеет решающее значение. Однако для увеличения производства дронов и достижения победы в войне нашему государству требуется финансовая поддержка западных партнеров.

Такое заявление сделал министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. Об этом он сказал в интервью Independent.

По словам министра, внедрение новаторских технологий в сфере беспилотных летательных аппаратов и рост украинского оборонного производства - ключевой момент, который может помочь выиграть войну. Он призвал западных союзников оказать максимальную поддержку Киеву, особенно когда ВСУ пытаются удержать линию фронта в начале третьего года российского вторжения.

Александр Камышин предупредил, что поскольку разворачивается жестокая артиллерийская война, Украине нужно такое количество боеприпасов, которое "ни одна страна не может поставить" – даже Соединенные Штаты. Для этого, поскольку широкомасштабная война длится уже третий год, власть разрабатывает более экономичные средства содержания фронта, одновременно максимизируя внутреннее производство. 2023 внутреннее оборонное производство Украины утроилось, а в этом году планируется увеличить его в шесть раз.

В частности Украина позиционирует себя как мирового пионера в области беспилотных технологий, поскольку беспилотные летательные аппараты (БПЛА) неожиданно стали краеугольным камнем на полях сражений в Украине. Дроны настолько важны, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании отдельного подразделения вооруженных сил под названием "Силы беспилотных систем", которое занимается БПЛА и их технологиями.

"В этом году мы можем выпустить более миллиона дронов-FPV, а также тысячи беспилотников, способных пролететь более 1000 км и добраться до нефтеперерабатывающих заводов в России. Это изменяет ход игры. Наши оборонные технологии действительно крутые, и вместе с недавно сложившимися силами беспилотных систем они дадут результаты", – сказал министр.

В настоящее время Украина производит FPV, дальние и морские беспилотники, каждый из которых дал удивительные результаты в восстановлении контроля над Черным морем и уничтожении российских кораблей, а также другой техники.

Киев утверждает, что его дроны повредили или уничтожили российскую технику на сумму более 5,5 млрд долларов, в том числе более 1000 танков, 1600 бронемашин и около 900 артиллерийских орудий. В этом году Украина запустит в производство наземные дроны, которые будут передвигаться по земле и станут первыми беспилотниками на поле боя.

Камышин говорит, что у Украины одна из самых быстрых возможностей для разработки всех этих новых технологий, поскольку она активно тестирует прототипы в режиме реального времени на поле боя: информация, которой можно поделиться с партнерами.

Использование дронов может изменить ход войны, особенно потому, что сейчас стоимость самого распространенного артиллерийского снаряда – 155-мм – выросла в четыре раза с примерно 2000 долларов до более 8000 долларов. Дроны, по словам Камышина, значительно дешевле: один FPV-дрон украинского производства стоит всего 1650 долларов. Но проблема для Украины сейчас – это финансирование внутренних разработок и производства.

Министр подчеркнул, что лучшая помощь – это финансирование.

"В интересах наших партнеров, таких как США и Великобритания, финансировать нашу промышленность – и позволить нам производить больше, чтобы выиграть войну", – отметил он.

Кроме того, по его словам, в приоритете Украины – сначала боеприпасы, потом беспилотники, потом ПВО.

Мы стараемся покрыть все это за счет финансирования. Остальные страдают. Но это могут покрыть США и другие партнеры: мы просим Великобританию и США о финансировании", – добавил министр.

Напомним, что в 2024 году Киев нацелен изготовить миллион дронов – то есть более 80 тыс. беспилотников в месяц. Аналитики считают, что эти сравнительно недорогие аппараты должны компенсировать нехватку сил обороны дорогих ракет и артиллерийских снарядов.

В то же время военный эксперт Александр Коваленко убежден, что за дронами – будущее войн, но они не смогут полностью заменить войскам артиллерию.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Кабинет министров Украины поддержал постановление, разрешающее закупать дроны для ВСУ через систему Prozorro. Это касается БПЛА иностранного производства – например, Mavic, Matrice и Autel.

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