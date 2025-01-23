'Может быть больше, может быть меньше': Зеленский объяснил заявление о 200 тыс. миротворцах

Президент Владимир Зеленский заявил, что для сдерживания российской агрессии понадобится армия, численностью в 1 млн человек. При условии, что содержать такое большое украинское войско невозможно, потребуется другой военный контингент.

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По словам главы государства, Украина готова к введению миротворческого контингента. Об этом Зеленский рассказал в интервью Bloomberg.

Президент подчеркнул, что для отражения российского удара Украине необходима армия численностью в 1 млн человек. Однако в таком случае абсолютно вся экономика страны вынуждена будет работать лишь для того, чтобы содержать такое большое войско. Поэтому надежным и более дешевым вариантом гарантии безопасности станет членство Украины в НАТО.

"Если мы не в НАТО, а напротив нас человек, больной желанием оккупировать нас, и если у него армия полтора миллиона, то мы не сможем держать его удары, если у нас не будет армии около миллиона. Где мы возьмем ресурс: или наша экономика будет работать на миллионную армию, или кто-то будет объединенно финансировать эту армию. Поэтому я и говорю, что НАТО дешевле, кому-то придется финансировать такую армию", – заявил президент.

Если речь идет о вводе на украинскую территорию миротворческого контингента, то нашей стране потребуются войска в том количестве, на которое сократили бы силы ВСУ. Зеленский уточнил, что речь не идет о каком-либо конкретном количестве миротворцев.

"Я, кстати, не говорил, что нам нужно 200 тысяч. Меня спросил журналист. Я сказал, может быть больше, может быть меньше. Если мы уменьшим на 200 тысяч, на 300 или на 500 тысяч, это будет означать, что вместо этого нужны другие войска в том количестве, на которое мы сократимся", – отметил Зеленский.

Ранее Зеленский назвал минимальное количество миротворческого контингента, который смог бы предотвратить новое нападение России. Глава государства отметил, что речь идет минимум о 200 тыс. военнослужащих.

Напомним, в Германии не исключают идею отправки своих военных в будущую буферную зону в Украине в случае окончания войны. Впрочем, обсуждать этот вопрос готовы только тогда, когда для этого "настанет время".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский высказался о возможности размещения миротворцев на территории Украины, подчеркнув, что в настоящее время этот вопрос обсуждается с несколькими ключевыми международными партнерами, в частности Францией и Польшей. Однако Украина нуждается в серьезных гарантиях безопасности.

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