"Может быть успешным": террорист Гиркин запаниковал из-за контрнаступления Украины и заявил о преимуществах ВСУ на фронте. Видео

Экс-главарь "ДНР", террорист Игорь Гиркин заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины, которого так боятся российские оккупанты, вполне может стать успешным. Его начало он прогнозирует на май.

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При этом Гиркин заявил, что у украинской армии на фронте – серьезное преимущество, в частности, в разведке с помощью спутников. Такое заявление военный преступник сделал в одном из эфиров российских пропагандистов.

"К сожалению, есть немалая вероятность, и со мной солидарны многие из тех, кто находится на фронте, что это наступление может быть удачным", – выдал террорист.

Отвечая на вопрос собеседника, с надеждой предположившего, что, возможно, никакого контрнаступления украинские силы и не начнут, Гиркин сразу же осадил его изрядной порцией негативных прогнозов.

"Здесь точно вам не может сказать никто, кроме Генерального штаба ВСУ. А я на него не имею выходов. Но я полагаю, что оно (украинское контрнаступление. – Ред.) будет. Более того, я полагаю, что оно будет достаточно скоро. Не знаю, начнется ли оно в ближайшие дни. Там сейчас дожди. Они будут дожидаться, скорее всего, когда земля полностью высохнет. Когда в низинах, опять же, подсохнет земля. И реки войдут полностью в свои летние русла. Это будет где-то в середине мая. Когда не будет длительного периода дождей и гарантированно будет хорошая погода на длительное время", – сказал Гиркин.

Террорист также встревожен "значительным превосходством ВСУ в средствах разведки". Оно, считает Гиркин, может дорого стоить оккупационной армии РФ.

"У противника значительное превосходство в средствах разведки. В первую очередь, разведки космической. На них работает вся спутниковая группировка НАТО. А это тысячи аппаратов. Не сотни даже, а тысячи. Ну, допустим, не все они работают на ВСУ, но, по крайней мере, сотни аппаратов на них работают", – заявил террорист.

Гиркин также считает, что украинское командование намерено дождаться оптимальных условий, чтобы использовать упомянутое преимущество на полную.

"Естественно, какой бы ни была высокой разрешающая способность средств наблюдения, радиоэлектронной разведки, лучше всего разведка ведется в хорошую погоду из космоса. Соответственно, нужно дождаться периода, когда нет дождей. Тогда они смогут наиболее точно не просто вести разведку, но и наводить свое высокоточное оружие. Путем подачи сигнала соответствующего из космоса по целям, которые будут выявлены у нас на фронте и в тылу. Поэтому я думаю, что май", – заявил Гиркин.

Напомним, ранее террорист Гиркин пожаловался на точную работу HIMARS в Украине. По его словам, с помощью этого американского оружия украинские военные "одним залпом уничтожали целые штабы бригад".

Также он рассказал, что ждет оккупантов после поражения РФ. Террорист, признанный виновным в сбитии рейса МН-17 и гибели 298 членов экипажа и пассажиров, летевших на его борту, назвал российских оккупантов, которых Россия отправила на войну в Украину, военными преступниками. Он заявил, что правового статуса у "СВО" нет, поэтому россияне выполняют преступные приказы.