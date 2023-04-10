'Одним залпом уничтожались целые штабы бригад': террорист Гиркин пожаловался на точную работу HIMARS в Украине. Видео

Российский военный преступник, бывший главарь террористической организации "ДНР" Игорь Гиркин пожаловался, что реактивная система залпового огня HIMARS сотнями уничтожает российских оккупантов. Украинофоб заявил, что благодаря этой установке ВСУ выжигают целые штабы бригад.

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При этом террорист подчеркнул, что большие потери РФ несет в том числе среди командиров. Фрагмент очередного нытья Гиркина опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Преступник признался, что эффективная работа HIMARS в Украине приводила к уничтожению лагерей подготовки российских военных и штабов. В то же время Гиркин заявил, что теперь захватчики больше думают о "мерах безопасности".

"За счет повышения мер безопасности в тылу уже сотни людей за один залп они не выносят. А такие случаи были. Целые штабы бригад уничтожались одним залпом. Штабы бригад вместе с командирами. Целые лагеря подготовки сносились", – заявил преступник.

По словам террориста, случай в Макеевке, когда один залп HIMARS уничтожил сотни российских оккупантов, не единичный. Он пожаловался, что захватчики продолжают собираться в кучи и в результате стают жертвами реактивной установки.

"Случай в Макеевке он отнюдь не единичный. Он просто самый резонансный получился. А были и похлеще. Сейчас научились с этим бороться. Наши военные осознали, что даже на значительной отдаленности от фронта не стоит собираться в кучи и отмечать день росгвардии. Ну, накрыли росгвардию в Донецке", – рассказал террорист.

Напомним, террорист Гиркин пожаловался, что в случае смерти или свержения диктатора Владимира Путина его некем будет заменить. При этом он выдал, что главарь Кремля сам создал такую систему вертикали власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Макеевке Донецкой области была уничтожена база российских оккупационных войск, на которой они в тот момент отмечали Новый год. По предварительным оценкам, речь может идти о 400 погибших военнослужащих, которых отправили в Украину. В произошедшем россияне уже обвинили "людей в больших погонах", причем из РФ – их даже заподозрили в "работе на ГУР".

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