Может достигать скорости 300 км в час: в ГУР раскрыли данные о "начинке" российского БПЛА с искусственным интеллектом "Клин". Фото
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало новые данные о российском ударном беспилотнике "Клин". Речь идет о барражирующем боеприпасе с элементами искусственного интеллекта и системами автоматического наведения на цель.
Дрон способен развивать скорость до 300 км/ч во время атаки. Об этом сообщает ГУР МО.
По имеющимся данным, беспилотник "Клин" разработан и производится российской компанией "Робоавиа". Аппарат имеет фюзеляж типа "дельта-крыло" длиной 1,6 метра и размах крыльев 1,9 метра.
Дрон оснащен бесколлекторным электродвигателем Scorpion F-4225-500KV V2 китайского производства. Питание обеспечивают две облегченные аккумуляторные батареи типа Li-AFB.
Ключевой особенностью "Клина" является использование технологии машинного зрения. Она позволяет беспилотнику автоматически обнаруживать и захватывать цель без прямого управления оператором.
Эта функция реализована на базе компьютерного модуля Nvidia Jetson TX2 американского производства. Подобные решения уже использовались в других российских беспилотниках, в частности "Ланцет", Zala и "Герань-2".
В качестве полетного контроллера применяется коммерческая система Cube Orange австралийского производства. Навигация обеспечивается модулем Holybro F9P китайского производства с поддержкой режима высокоточной геолокации RTK.
Связь с дроном осуществляется через радиомодем LoRa, основой которого является модуль Ra-01H китайской компании Ai-Thinker.
Кроме того, в составе электроники беспилотника обнаружены компоненты производства США, Швейцарии, Тайваня и Южной Кореи.
Беспилотник "Клин" может нести боевую часть массой до 5 килограммов. Речь идет о кумулятивных или фугасных зарядах.
Еще одной особенностью конструкции является развитое переднее управляющее оперение, которое позволяет корректировать траекторию полета во время атаки даже при разных углах и скоростях.
Заявленная максимальная скорость дрона при заходе на цель составляет до 300 км/ч.
По информации разведки, противник разрабатывает несколько версий "Клина" – для использования на суше и на море.
В морской модификации система подрыва цели работает с помощью радара, тогда как в сухопутной версии используется лидар.
В ГУР отмечают, что продолжают анализ новейших образцов вооружения противника и публикуют полученные данные на портале War&Sanctions.
Разведка также обнародовала интерактивную 3D-модель беспилотника и подробную информацию о его составляющих, что позволяет глубже оценить технологические возможности этой разработки.
Ранее украинская военная разведка обнародовала новые детали о современном вооружении России. Речь идет о крылатой ракете С-71К "Ковер", которую противник начал применять в конце прошлого года.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия продолжает использовать высокоточные боеприпасы в войне против Украины, опираясь на доступ к технологиям и компонентам. Среди них есть управляемые российские боеприпасы "Краснополь-м2", которые изготавливаются на 17 предприятиях, 5 из которых до сих пор не находятся под санкциями.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!