Может достигать скорости 300 км в час: в ГУР раскрыли данные о 'начинке' российского БПЛА с искусственным интеллектом 'Клин'. Фото

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало новые данные о российском ударном беспилотнике "Клин". Речь идет о барражирующем боеприпасе с элементами искусственного интеллекта и системами автоматического наведения на цель.

Дрон способен развивать скорость до 300 км/ч во время атаки. Об этом сообщает ГУР МО.

По имеющимся данным, беспилотник "Клин" разработан и производится российской компанией "Робоавиа". Аппарат имеет фюзеляж типа "дельта-крыло" длиной 1,6 метра и размах крыльев 1,9 метра.

Дрон оснащен бесколлекторным электродвигателем Scorpion F-4225-500KV V2 китайского производства. Питание обеспечивают две облегченные аккумуляторные батареи типа Li-AFB.

Ключевой особенностью "Клина" является использование технологии машинного зрения. Она позволяет беспилотнику автоматически обнаруживать и захватывать цель без прямого управления оператором.

Эта функция реализована на базе компьютерного модуля Nvidia Jetson TX2 американского производства. Подобные решения уже использовались в других российских беспилотниках, в частности "Ланцет", Zala и "Герань-2".

В качестве полетного контроллера применяется коммерческая система Cube Orange австралийского производства. Навигация обеспечивается модулем Holybro F9P китайского производства с поддержкой режима высокоточной геолокации RTK.

Связь с дроном осуществляется через радиомодем LoRa, основой которого является модуль Ra-01H китайской компании Ai-Thinker.

Кроме того, в составе электроники беспилотника обнаружены компоненты производства США, Швейцарии, Тайваня и Южной Кореи.

Беспилотник "Клин" может нести боевую часть массой до 5 килограммов. Речь идет о кумулятивных или фугасных зарядах.

Еще одной особенностью конструкции является развитое переднее управляющее оперение, которое позволяет корректировать траекторию полета во время атаки даже при разных углах и скоростях.

По информации разведки, противник разрабатывает несколько версий "Клина" – для использования на суше и на море.

В морской модификации система подрыва цели работает с помощью радара, тогда как в сухопутной версии используется лидар.

В ГУР отмечают, что продолжают анализ новейших образцов вооружения противника и публикуют полученные данные на портале War&Sanctions.

Разведка также обнародовала интерактивную 3D-модель беспилотника и подробную информацию о его составляющих, что позволяет глубже оценить технологические возможности этой разработки.

