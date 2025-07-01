Может преодолевать до 100 км: эксперт раскрыл характеристики дрона 'Черника', которым Россия атаковала Харьков

Россияне впервые нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова дроном "Черника", который оккупанты используют на фронте еще с начала 2024-го. Этот БпЛА способен преодолевать расстояние в 80-100 км.

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В зависимости от модификации он несет от 0,7 до более 3 кг взрывчатки. О БпЛА "Черника" и его тактико-технических характеристиках рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире "Суспільного".

Несмотря на то, что дроны "Черника" россияне используют уже около полутора лет, для ударов именно по гражданской инфраструктуре впервые они применили его недавно – в Харькове.

"Впервые он использован был именно по Харькову, вот таким образом, как тот же террористический инструмент "Молния", который российские террористы используют для того, чтобы поражать гражданскую инфраструктуру", — рассказал Рябых.

По словам эксперта, российская "Черника" имеет несколько модификаций с дальностью полета от 80 до 100 км.

БпЛА "Черника-1" отличается меньшими размерами. Предназначен он для поражения малых целей, ведь снаряжен небольшой боевой частью – примерно 700 г взрывчатки.

"Этого хватает, чтобы поражать цели на поле боя, в том числе легкобронированные и открытые цели. А "Черника-2" – это уже больший дрон, который имеет до трех с половиной килограммов боевой части, этого уже достаточно для уничтожения укрепленных позиций, ДОТов, ДЗОТов, тяжелой техники", – рассказал Рябых.

Управление, по словам эксперта, в этих дронах может осуществляться по-разному.

"В российском инфопространстве говорится, что этот дрон может иметь определенные возможности для наведения на конечной траектории. Кроме того, он может использовать автопилот для того, чтобы выйти в район выполнения задач. Некоторые версии должны управляться прямым управлением по радиоканалу, и некоторые могут оснащаться именно мощностями компьютерными на борту для того, чтобы определять цели на конечном участке полета и поражать в автоматическом режиме", – отметил Рябых.

Корпус дронов типа "Черника" изготавливается из пенопласта, что отличает его на фоне большинства других российских БпЛА.

"Используются дешевые материалы, но следует отметить, что, скорее всего, при изготовлении подобных дронов сделана ставка на дешевизну и массовость. Еще в начале 2024 года было известно, что изготовлено в первом квартале 7,5 тысяч дронов "Черника-1" и 4 тысячи "Черника-2". Такие способности есть, но раньше они применялись преимущественно на линии фронта для поражения военных целей. И вот сейчас мы говорим о применении подобных дронов и для ударов по Харькову", — рассказывает Рябых.

Эксперт подчеркнул, что дешево россиянам обходится изготовление планера. В целом же дрон может быть оснащен передовыми системами, которые позволяют донаведение на конечном участке траектории.

"Речь идет о нескольких тысячах долларов. По планеру простая технология и простые материалы. Если говорим о дополнительном оборудовании, это также еще добавляется по несколько тысяч долларов. Если там полностью нафаршированный подобный дрон с учетом стоимости боевой части, то это может ограничиваться порядком 10 тысяч долларов за один беспилотник", – Отметил Рябых.

Он прогнозирует опасность продолжения применения БпЛА типа "Черника" для ударов по Харькову наравне с "Молниями", которые уже терроризируют город.

"Трудно с таким работать, потому что сам дрон небольшой, имеет специфическую форму, малую отражающую поверхность, из-за чего его трудно идентифицировать", – говорит Рябых.

Эксперт отмечает, что военные подбирают необходимые алгоритмы противодействия, потому что, по его словам, каждый дрон имеет свои недостатки – "Черника" также их не лишена.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты атаковали Харьковскую область. На местах попаданий вспыхнули пожары, пострадали восемь человек.

Также сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. В Гуляйполе Каменского района вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые.

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