Можно ли уволиться с военной службы во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине уже более двух лет идет полномасштабная война со страной-агрессором Россией, в связи с чем в стране постоянно продолжают военное положение и мобилизацию в Вооруженные силы. Многие военные, находящиеся на фронте еще с начала полномасштабного вторжения, стремятся узнать, когда они смогут уволиться со службы.

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Демобилизация во время военного положения не происходит согласно действующему законодательству, за исключением случаев, когда существуют на это основания, закрепленные в статье 26 Закона Украины о воинской обязанности и военной службе. В частности, военнослужащие могут быть уволены со службы во время военного положения на основании ряда причин, таких как возраст, состояние здоровья, наличие инвалидности и другие.

Военнослужащие, которые проходят службу по призыву во время мобилизации, могут быть освобождены с военной службы в условиях военного положения по следующим причинам:

достижение возрастного порога;

состояние здоровья: на основе заключения ВЛК о непригодности или временной непригодности к службе с пересмотром через 6–12 месяцев;

наличие инвалидности;

наличие обвинительного приговора суда, предусматривающего лишение или ограничение свободы;

семейные обстоятельства или другие уважительные причины;

освобождение из плена (если военнослужащие не желают продолжать службу);

сокращение штата или организационные изменения – если их нельзя использовать на службе (для лиц высшего офицерского состава);

назначение (избрание) на должность судьи, члена Конституционного суда Украины, члена Высшего совета правосудия или других определенных должностей.

Увольнение по состоянию здоровья

Увольнение по состоянию здоровья происходит на основе заключения военно-врачебной комиссии после осмотра военнослужащего. Вывод ВЛК служит основанием для увольнения, если установлено:

непригодность к военной службе с исключением из военного учета;

непригодность военной службы с пересмотром через 6–12 месяцев.

Порядок прохождения военно-врачебной экспертизы определен Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденным приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008 № 402, которое также содержит перечень болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к службе.

При выявлении серьезных заболеваний военным может быть назначено лечение с последующим обследованием через определенный срок. Ранее дообследование проводилось через два месяца. Военнослужащий, у которого диагностирована тяжелая болезнь и проходит лечение с дообследованием, имеет право на увольнение по состоянию здоровья. После дообследования ВЛК принимает решение о возможности возвращения в службу или увольнении с исключением из учета.

Увольнение по возрасту

Военнослужащие могут уволиться с военной службы, если он достиг предельного возраста: 60 лет для всех, а 65 лет для лиц высшего офицерского состава. Однако при наличии высокой мотивации, опыта и соответствующего заключения военно-врачебной комиссии возможно продление службы на максимум 5 лет.

Увольнение при наличии обвинительного приговора суда

В случае, если военнослужащего приговаривают к лишению или ограничению свободы, или лишению военного звания, происходит автоматическое увольнение с военной службы.

Увольнение по семейным обстоятельствам

Эта категория является одной из наиболее распространенных. К семейным обстоятельствам, позволяющим военнослужащему уволиться с военной службы, относятся:

воспитание ребенка с инвалидностью до 18 лет (требуются документы: свидетельство о рождении и подтверждение инвалидности ребенка/справка МСЭК);

необходимость постоянного ухода за больным мужчиной (женой), ребенком или родителями (нужно медицинское заключение МСЭК или врачебно-консультативной комиссии);

наличие у супругов или одного из родителей инвалидности I или II группы (документы: свидетельство о браке, подтверждение инвалидности);

опека над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным (документы: удостоверение личности с инвалидностью, решение суда);

постоянный уход за лицом с инвалидностью I группы (документы: удостоверение личности с инвалидностью, справка об уходе);

самостоятельное воспитание ребенка (детей) до 18 лет (документы: свидетельства о рождении, свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда о лишении родительских прав);

содержание трех и более детей младше 18 лет (документы: свидетельства о рождении).

Увольнение с военной службы контрактников

Лица, заключившие контракт на прохождение военной службы, выполняют его на определенный в контракте срок. По истечении срока действия контракт автоматически продлевается, и такие военнослужащие продлевают службу до:

завершение военного положения;

демобилизации;

появления оснований для увольнения в соответствии с законодательством.

Военные, служащие по контракту, не могут уволиться, если:

у них есть жена (супруг) с инвалидностью;

один из родителей (своих или родителей партнера) имеет инвалидность I или II группы;

на их иждивении находится трое и более детей до 18 лет.

Контрактники, не имеющие украинского гражданства, могут уволиться по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что США "давят" на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него инициативы по еще большему снижению мобилизационного возраста - с 25 до 18 лет. Свое требование аргументируют тем, что во время войны во Вьетнаме посылали на фронт юношей с 19 лет.

Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный полномочный посол в Великобритании Валерий Залужный выступил против того, чтобы в Украине снижали мобилизационный возраст. По его убеждению, молодежь 18-25 лет – это будущее нашего государства, и эту категорию граждан необходимо беречь.

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