Музыка сквозь взрывы: украинский защитник сыграл на пианино в разрушенном Бахмуте. Видео

Многие месяцы подряд воины из всех родов войск и соединений Сил обороны Украины защищают Бахмут в Донецкой области. Они держат позиции под непрекращающимися обстрелами на развалинах того, что когда-то было уютным и красивым городом.

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И, несмотря ни на что, защитники сохраняют способность радоваться жизни и находить утешение в простых вещах даже в аду, который устроила Россия на украинской земле. В Госпогранслужбе Украины опубликовали пронзительное видео с пограничником, играющим на фортепиано под аккомпанемент взрывов в разрушенном здании .

"Бахмут. Музыка сквозь выстрелы заживляет душевные раны хоть на мгновение. Видео из архива Луганского пограничного отряда", – говорится в подписи к видео.

На коротком видео – защитники в полном снаряжении в разрушенном россиянами здании, которое, очевидно, когда-то было школой. В изуродованном зале чудом сохранилось пианино. И один из воинов задумчиво наигрывает на нем некую импровизированную мелодию.

Изящные звуки фортепиано резко контрастируют с практически полностью уничтоженным зданием. Они вырываются из окон и плывут над разрушенным сооружением, грудами кирпича и спортивным тренажером, на котором когда-то занимались бахмутские школьники. Апокалиптическую картину завершает непрерывная канонада взрывов, от которых город-крепость постоянно содрогается уже более 9 месяцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в минобороны Британии заявили о достижении ВСУ тактических успехов в Бахмуте, там воины стабилизировали фланги. Украинские защитники улучшили свои позиции и отбросили врага от "дороги жизни".

Также сообщалось, что командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский вновь посетил воинов ВСУ на передовой на Бахмутском направлении и вручил награды героям. Он поблагодарил защитников за несокрушимость, за успешные контрнаступательные действия и за то, что они сдерживают врага, давая время на подготовку бригадам, которые пойдут в контрнаступление.