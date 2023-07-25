'Мы должны защитить Одессу': Зеленский обсудил с Сунаком усиление украинской ПВО и ситуацию на фронте

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в срочном усилении противовоздушной обороны. Глава государства отметил, что дополнительная защита поможет сохранить жизни людей, а также поспособствует продолжению Черноморской зерновой инициативы.

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Особенное внимание необходимо уделить защите Одессы. Об этом Зеленский заявил во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Президент рассказал главе британского правительства о ежедневных попытках государства-террориста России разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру. Зеленский подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить защите этого города от российского ракетного террора.

Также президент обсудил с премьер-министром Великобритании дальнейшее оборонное сотрудничество, ход украинских наступательных операций, а также актуальные оборонные потребности Украины.

Кроме того, в разговоре с Риши Сунаком Зеленский отметил принятие "Большой семеркой" Совместной декларации о поддержке Украины на Вильнюсском саммите НАТО и последующем присоединении к ней других стран. Во время разговора лидеры стран также скоординировали будущие шаги по наполнению этой декларации конкретными гарантиями безопасности на двусторонней основе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходим полноценный воздушный щит. Только так мы сможем победить российский ракетный террор.

Ранее сообщалось, что 23 июля Россия снова атаковала Одессу. По данным ОК "Юг", российские войска били по региону крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К" и баллистическими "Искандер-М". Из запущенных захватчиками 19 ракет силы ПВО ночью сбили девять.