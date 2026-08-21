"Мы думали, что он пролетит": пострадавшая от российской атаки в Сумах рассказала, как "Шахед" влетел в квартиру. Видео

В ночь на 21 августа российская армия массированно атаковала Сумы беспилотниками. В результате атаки шесть человек получили ранения, в том числе несовершеннолетняя Ангелина Вернигор, которая рассказала о последствиях атаки.

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Беспилотник попал в квартиру семьи девушки. Её слова приводит "Суспільне мовлення".

Что известно

Квартира семьи находилась на втором этаже разрушенного дома в Ковпаковском районе города . По словам девушки, "шахед" попал в их кухню.

"Было очень громко, он летел низко, мы думали, что он пролетит мимо. Выходим в коридор, и сразу же он попал прямо в нашу кухню", – рассказывает она.

На момент атаки Ангелина с мамой, бабушкой и крестной находились в коридоре. Она и ее крестная получили травмы легкой степени тяжести. В то же время мама и бабушка находятся в больнице.

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"Идти теперь некуда. Соседи из другого дома прибежали и вытаскивали (из-под завалов, – Ред.)", – говорит Ангелина.

В то же время глава Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что в больнице остается 50-летняя женщина. Предварительно, у нее травмы средней степени тяжести. Остальные пострадавшие, по словам чиновника, получили необходимую помощь и лечатся амбулаторно.

Напомним, в ночь на 21 августа Россия устроила воздушную атаку на Украину, задействовав 135 дронов различных типов. Украинским зенитчикам удалось уничтожить 107 вражеских целей.

Кроме того, в ночь на 6 августа российская авиация вновь атаковала Сумы корректируемыми авиабомбами. В течение восьми минут оккупанты сбросили на город восемь КАБ, в результатеатаки пострадали двенадцать человек,

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 25 июля российские войска массированно атаковали Сумы. Враг нанес удар по сортировочному терминалу "Новой почты" в областном центре, попадания зафиксированы и рядом с жилым районом. Погибли трое водителей "Новой почты", также сообщалось о пострадавших.

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