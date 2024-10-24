'Мы готовим разные пакеты помощи': в Польше назвали условие, при котором могут передать МиГи Украине

Посол Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что Варшава продолжает готовить разные пакеты помощи для украинской армии. По его словам, вопрос передачи истребителей МиГ-29 пока не рассматривается.

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Лукасевич объяснил, что на данном этапе Польше необходимо обеспечить заполнение собственных "пробелов" в боевой авиации. Об этом дипломат рассказал в интервью "Укринформу".

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что с начала полномасштабной войны Польша передала Украине запасные части и самолеты МиГ-29. Также он отметил, что именно Варшава в числе первых призвала союзников предоставить украинской армии тяжелое вооружение.

Теперь для Польши вопрос состоит в том, как обеспечить "заполнение пробелов".

"У нас около 10-15 таких самолетов, которые все еще используются как часть ПВО в Польше. Наша страна осуществляет масштабную трансформацию военно-воздушных сил. Мы покупаем новинки у наших партнеров – самолеты F-16 и F-35. Но процесс еще продолжается, поэтому мы не можем позволить себе потерять даже этот десяток МиГ-29, потому что будем чувствовать себя незащищенными", – сказал дипломат.

В то же время он добавил, что Польша продолжает призывать союзников как в двустороннем формате, так и на уровне НАТО помочь восполнить пробелы, чтобы передача истребителей Украине состоялась как можно быстрее.

"По сути, это означает, что наши союзники должны прислать в Польшу несколько эскадрилий других самолетов, чтобы дать нам время нарастить собственные возможности и мы смогли передать МиГи, которые так нужны украинским пилотам", – заявил дипломат.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна сможет передать Украине истребители МиГ-29 только после того, как получит новые боевые самолеты взамен. Он призвал украинцев понять, что главный приоритет для них – поддержка собственной обороноспособности.

Как сообщал OBOZ.UA, польский президент Анджей Дуда сообщил, что Польша передала Украине военной помощи примерно на 12 миллиардов злотых (около 3 миллиардов долларов США). Общая стоимость помощи – военной, гуманитарной, другой – 100 миллиардов злотых (около 25 миллиардов долларов США).

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