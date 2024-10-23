'Мы хотим, чтобы План победы был успешным': Гили пообещал работать с союзниками по поддержке Украины

Великобритания хочет, чтобы План победы президента Владимира Зеленского был успешно реализован. Поэтому Соединенное Королевство будет работать для этого вместе с Украиной и союзниками.

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Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили во вторник, 22 октября, в Палате общин Соединенного Королевства во время представления обновленной информации о войне в Украине.

"Украина остается решительно настроена бороться на своей линии фронта на востоке и удерживать территорию в Курской области. Президент Зеленский также будет продолжать искать поддержку для своего Плана победы, и мы хотим, чтобы этот План был успешным. Мы готовы тесно сотрудничать с украинцами и союзниками ради него" успеха", – сказал Гили.

Министр обороны Британии подчеркнул, что сейчас происходит критический момент в войне, поэтому так важно "усилить и ускорить поддержку Украины".

Глава оборонного ведомства Британии убежден, что если российский диктатор Владимир Путин одержит победу, он не остановится на Украине.

"И если большие государства будут перекраивать международные границы силой, то суверенитет и безопасность всех наций будут взорваны", - добавил министр.

Джон Гили подчеркнул, что Украина является первоочередным приоритетом для него как министра обороны и британского правительства.

"Мы продолжим наращивать поддержку. Мы будем продолжать вести за собой. Мы будем с Украиной рядом столько, сколько потребуется", – заверил министр.

Напомним, что недавно министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция полностью поддерживает план победы Украины. По его словам, Париж готов продолжать помогать Украине в борьбе с российской агрессией.

Как сообщал OBOZ.UA:

16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде. План состоит из пяти пунктов – геополитического, двух военных, экономического и безопасного, а также трех тайных приложений.

17 октября Зеленский выступил на заседании Европейского совета в Брюсселе и озвучил пункты Плана победы. По его словам, План победы может положить конец войне "не позже следующего года".

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