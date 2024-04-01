'Мы на новой линии фронта': страны Балтии призвали поддерживать Украину до победы

Страны Балтии заявили о намерении поддерживать Украину до победы в войне против России. Они подтвердили свою позицию, что будущее нашего государства – в НАТО.

Как закаленный в боях союзник, Украина сделает весомый вклад в безопасность Альянса, убеждены представители стран Балтийского региона. Об этом говорится в совместном заявлении посла Эстонии Вильяра Люби, посла Латвии Ивиты Бурмистре и временного поверенного в делах посла Литвы Лины Зигмантайте, опубликованном в Telegraph.

Дипломаты отметили, что совершая военные преступления в Украине, российские оккупанты пробуждают самые темные воспоминания и страхи представителей стран Балтии. Они констатировали, что за последние 20 лет НАТО однозначно усилилось, однако возросли и амбиции противников.

"Россия является наибольшей угрозой евроатлантической безопасности, поэтому нельзя допустить, чтобы она выиграла войну в Украине. Мы полны решимости поддерживать Украину к победе", – подчеркнули балтийские дипломаты.

"Лидеры Альянса на Вильнюсском саммите в прошлом году четко заявили, что будущее Украины – в НАТО. Мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее, не только ради защиты наших друзей от российской агрессии, но и ради всех стран евроатлантического пространства. Как закаленный в боях союзник, Украина внесет весомый вклад в нашу безопасность", – говорится в заявлении.

"Четкий путь к членству Украины должен стать приоритетом на юбилейном 75-м саммите Альянса в Вашингтоне этим летом", – добавили дипломаты.

Они убеждены: пора НАТО действовать на опережение, создавая стратегические дилеммы для России.

"Мы, прифронтовые государства, усиливаем свою игру, готовы бороться, чтобы защитить каждый дюйм и каждую душу. НАТО должно делать то же самое. НАТО нужно сильное лидерство, и нам нужно, чтобы Соединенное Королевство также было сильным в этом", – призвали балтийские дипломаты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Комитете Палаты представителей США сообщили, что работа над законопроектом, предусматривающим выделение дальнейшей помощи Украине, будет для них приоритетом по возвращении с перерыва. Она продлилась с 23 марта и закончится 9 апреля 2024 года.

– Издание BILD сообщило, что Украина начала получать больше боеприпасов для немецких зенитных самоходных установок Gepard. Это особенно важно сейчас, поскольку Россия активизировала обстрелы украинской инфраструктуры.

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