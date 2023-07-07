'Мы наступаем, инициатива у нас': Зеленский рассказал Павелу о контрнаступлении ВСУ

Несмотря на небыстрое движение Сил обороны, инициатива на фронте находится в украинских военных. Защитники государства постепенно продвигаются вперед.

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Об этом во время встречи в Праге 7 июля президент Владимир Зеленский рассказал чешскому коллеге Петру Павелу, сообщает "Укринформ". Глава Украинского государства признал, что наши бойцы продвигаются довольно медленно, но, несмотря на это, наступление идет.

"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не двигаемся назад, как россияне. Поэтому я вижу в этом позитив", – подчеркнул Зеленский.

Напомним: в Генштабе ВСУ вечером 7 июля сообщили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях на юге Украины и закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. В то же время российские оккупанты пытаются помешать продвижению наших войск.

Как уточнил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, украинские защитники продолжают продвигаться на Таврическом направлении. В то же время российские оккупационные войска потеряли убитыми и ранеными более трех рот захватчиков.

Кроме того, было уничтожено 5 складов боеприпасов и 47 единиц военной техники противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Зеленский заявил, что на темпы украинского контрнаступления сейчас влияет то, что союзники медлили с поставкой военной помощи. Российские оккупанты имели время, чтобы создать многоуровневую оборону и заменять огромные территории. Кроме того, помогла бы поддержка наших войск из воздуха истребителями западного производства;

– вблизи Авдеевки Донецкой области защитники захватили позицию оккупантов. Украинские военные ликвидировали 5 россиян, остальные 13, понимая неотвратимость гибели, сдались в плен.

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