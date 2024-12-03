'Мы не можем допустить': Рютте предупредил Трампа об угрозах для мира в случае мирного соглашения по Украине, выгодного России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерег избранного президента США Дональда Трампа от опасности, к которой может привести мирное соглашение по Украине на условиях, выгодных России. Он назвал такой сценарий серьезной угрозой для международной безопасности.

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Об этом Рютте заявил в интервью Financial Times. Рютте обратил внимание на обострение отношений между США и их противниками, такими как Китай, Иран и Северная Корея.

"Мы не можем допустить ситуации, когда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский лидер, Си Цзиньпин и Иран радуются тому, что пришли к соглашению, не устраивающему Украину, потому что в долгосрочной перспективе это будет представлять серьезную угрозу безопасности не только для Европы, но и для США", – сказал Рютте.

Генсек НАТО заявил, что Россия использует свои ресурсы для поддержания глобальной нестабильности.

Рютте также предупредил о возможных действиях Китая. Если Украина будет вынуждена заключить невыгодное соглашение, это может подтолкнуть Си Цзиньпина к агрессивным действиям против Тайваня.

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что ключ к успешным мирным переговорам – это крепкая позиция Украины. Для этого необходимо обеспечить ее военное преимущество.

"Сейчас самое главное – убедиться, что когда (Владимир) Зеленский решит начать мирные переговоры, он сможет сделать это с позиции силы. Для меня это сейчас приоритет номер один", – добавил Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, у кандидата новоизбранного президента США Дональда Трампа на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога есть план окончания войны, развязанной Россией.

– В соцсетях Кит Келлог заявил, что "с нетерпением ждет неутомимой работы по обеспечению мира через силу, отстаивая интересы Америки".

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