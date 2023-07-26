'Мы не находимся в окопах': депутат Бундестага отверг критику ВСУ за 'медленное' контрнаступление и призвал дать Украине больше оружия

Депутат немецкого Бундестага, бывший генерал Бундесвера Родерих Кизеветтер заявил, что западным партнерам Украины нечего делать критические замечания в адрес ее Вооруженных сил, которые якобы медленно ведут контрнаступление. Не снабдив украинскую армию всем необходимым, включая превосходство в воздухе, требовать иных темпов и результатов на фронте немыслимо.

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Слова политика передает "Укринформ". Кизеветтер раскрыл журналистам пункты некоего "тайного отчета" свои коллег, где те, по его словам, выражают недовольство отсутствием динамики по освобождению оккупированных Россией территорий Украины.

"Я принципиально отвергаю такую критику, ведь мы, немцы, бундесверы, не находимся в окопах и поэтому не должны критиковать, сидя в теплых креслах и не имея данных о ситуации на месте. Украина должна полагаться на свой опыт и, наконец, обходиться тем крайне низким количеством материала, который она получает в пакетах помощи", – заметил он.

Политик указал, что прошлый военный опыт подсказывает ему, что он бы никогда не пошел в бой без надлежащей противовоздушной обороны и непосредственной поддержке с воздуха. Именно колебания государств-партнеров, особенно Германии, привели к тому, что Украина потеряла почти год, а Россия за это время смогла значительно расширить свои линии обороны и глубоко окопаться.

"Наше промедление со снабжением танков, истребителей, ударных вертолетов, беспилотников и боеприпасов большой дальности, таких как ATACMS и крылатые ракеты Taurus, а также недостаточное производство артиллерийских боеприпасов означают, что Украина продвигается медленно и имеет большие потери", – подчеркнул Кизеветтер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министр Резников заверил: контрнаступление Сил обороны продвигается хоть и медленно, однако идет строго по плану. На продвижение украинских военных влияет много факторов.

"Наши генералы, наши командиры видят реальную ситуацию на поле боя. И еще раз должен повторить, что главная ценность для нас – это жизнь наших солдат", – заявил глава оборонного ведомства.

А по словам экс-командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Годжеса, контрнаступление идет очень хорошо, учитывая то, что Силы обороны совершают атаки без превосходства в небе. Кроме того, оккупанты заминировали поля, через которые теперь трудно пройти защитникам.