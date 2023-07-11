'Мы не оставим Украину беззащитной – и точка': в Белом доме объяснили позицию по кассетным боеприпасам

Из-за снарядного дефицита, без кассетных боеприпасов Украина не сможет не только проводить наступательные действия, но и эффективно защищать свои позиции. Поэтому США приняли решение предоставить украинским вооруженным силам кассетные снаряды.

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Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга. Он отметил, что запасы артиллерийских снарядов в Украине, которые предоставляли ранее США и другие партнеры, постепенно исчерпываются.

"Не предоставляя кассетные снаряды сейчас, Украина не сможет не только проводить наступление, но и защищать свои позиции. Мы не оставим Украину беззащитной и точка", – сказал Салливан.

Поэтому, согласно его заявлению, когда перед США возник выбор по передаче Украине кассетных снарядов, они решили предоставить это вооружение, "несмотря на трудности, опасность и риски для гражданского населения".

"Когда началась война, мы стали постепенно наращивать производство артиллерийских снарядов. И когда уровень производства будет удовлетворять потребности Украины, мы перестанем снабжать кластерными бомбами. Я не могу вам сказать точный период времени... Точно это будут месяцы. Вопрос в том, сколько именно", – добавил советник Байдена.

Напомним, в ОК "Юг" заверили, что применять кассетные боеприпасы будут на открытых территориях. Они помогут украинской армии еще более эффективно уничтожать живую силу врага. Однако будут применять их с учетом принципов международного гуманитарного права.

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ в контрнаступлении. Он также отметил, что Киев будет вести строгий учет использования этих боеприпасов и обязался не применять удары по территории РФ или в украинских городах.

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