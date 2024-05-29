'Мы не поощряем': в Госдепе напомнили о своей позиции по ударам ВСУ по территории России

Политика США об использовании американского оружия Вооруженными силами Украины на российской территории остается неизменной. При этом Америка будет продолжать оказывать максимальную поддержку Украине в ее противостоянии агрессии РФ.

Такое заявление сделал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона после усиления ударов РФ по Харькову. Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, политика Вашингтона состоит в том, что Белый дом не поощряет и не обеспечивает возможности для ударов Украины за ее пределами.

"Что касается нашей политики, я говорил об этом на прошлой неделе, и госсекретарь говорил об этом: наша политика состоит в том, что мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов Украины за ее пределами. Но если вы посмотрите на широкий контекст нашей политики, мы четко дали понять, что у Украины нет большей поддержки, чем со стороны Соединенных Штатов", – пояснил он.

Представитель Госдепартамента США добавил, что американская сторона не только делает заявления, но и предоставляет конкретные пакеты военной помощи. Кроме того, США продолжают играть лидерскую роль в коалиции из более чем 50 стран мира в поддержку Украины.

"Мы также подтверждаем это мерами, которые предпринимают, чтобы привлечь Россию к ответственности", – сказал Миллер.

Как сообщал OBOZ.UA, поскольку именно Украина стала жертвой вооруженной агрессии РФ, она имеет полное право использовать для обороны все доступные средства. Такое мнение высказал премьер-министр Чехии Петр Фиал.

Фактически он поддержал призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ.

Напомним, ранее схожую позицию по ограничениям на применение западных вооружений высказала министерша обороны Нидерландов. Кайса Оллонгрен заявила, что Украина имеет право избивать по территории РФ западным оружием и что это не должно быть темой для дискуссий.