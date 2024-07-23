'Мы не 'вагнеры': украинские заключенные рассказали, что их мотивировало на службу в ВСУ и как они приближают победу. Видео

В мае 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон №11079-1, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные Силы Украины. После вступления в силу этого закона некоторые украинские осужденные избрали службу в армии в обмен на снятие судимости.

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Среди присоединившихся к армии есть лица, отбывавшие наказание за мошенничество, кражи, распространение наркотиков и экономические преступления. Об этом говорится в сюжете "Украинского свидетеля".

Так, в сюжете несколько бывших заключенных, служащих в 68 ОЕБр, в том числе женщина, уже участвуют в боевых действиях. Они поделились своим опытом подготовки к службе, ролями в армии и жизнью перед заключеньям.

Так, бывший заключенный, а ныне военнослужащий 68 ЕЕБр с позывным "Спарта" сидел за мошенничество.

"Одолжил деньги и не отдал. Отсидел один год из трех. А в целом я провел в местах лишения свободы около 12 лет жизни", – говорит он.

"Хакер" в гражданской жизни отбыл уже 16 лет заключения за обворовывание магазинов. Свой позывной он получил благодаря умению взламывать телефоны россиян.

"Самое интересное из того, что я находил в их смартфонах – это карты, посадки, где они прячутся. Я отбывал наказание, мне оставалось три года. Меня уволили условно-досрочно. Подписал контракт, и сейчас я здесь", – добавил он.

Боец с позывным Немой отбыл 2 из 9 лет заключения, назначенных за распространение наркотиков.

"Мне 46 лет. Что мне терять? В тюрьме за 7 лет, которые мне оставались, я бы опустился к неизвестно чему. А здесь в любом случае интереснее", – объяснил он.

Ирина, отбывавшая наказание за экономическое преступление в женской колонии, рассказала о своей мобилизации. С девяти лет тюрьмы, назначенных судом, она отбыла два. После принятия Верховной Радой закона №11079-1 она решила присоединиться к армии, чтобы поскорее вернуться к дочери.

"На следующий день после принятия закона начальник отделения во время проверки предложила желающим вступить в ряды ВСУ и написать соответствующее заявление. Из женской колонии на службу пошли самые адекватные", – отметила она.

Также бывшие заключенные подчеркнули, что с российским "Вагнером" они себя не сравнивают и не ассоциируют.

Ранее сообщалось, что первые осужденные, изъявившие желание присоединиться к Вооруженным силам Украины, проходят согласование. Более того, некоторые из них уже участвуют в боевых действиях и даже пленили русского оккупанта.

Напомним, что через неделю после подписания президентом Зеленским закона о мобилизации осужденных украинские суды начали рассматривать представление пенитенциарной службы об условно-досрочном увольнении. В частности, около трех тысяч человек изъявили желание защищать страну, и процесс набирает обороты.

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