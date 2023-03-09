"Мы обеспечим несокрушимость Украины": Зеленский провел совещание с ключевыми ведомствами из-за массированной ракетной атаки РФ

Президент Владимир Зеленский 9 марта, после ночного массированного ракетного обстрела оккупантами Украины, провел совещание. Там присутствовали представители СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпрома, Генштаба, ГУР, СВРУ и другие соответствующие чиновники.

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Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. "Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов и обеспечить быстрое возобновление электроснабжения в пострадавших областях", – заявил гарант.

Президент отметил, что в этот раз атакованы были Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская, Харьковская, Сумская, Винницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Одесская, Запорожская области и Киев.

Зеленский поблагодарил силы ПВО и подчеркнул: "Несмотря на тысячи российских атак, мы все вместе обеспечим несокрушимость Украины. Работаем. Победим!".

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