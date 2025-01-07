'Мы перестроимся или умрем': Билецкий объяснил, что нужно изменить в Силах обороны в 2025 году

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий заявил, что в 2025 году остановка войны может произойти, а может – нет, однако при обоих вариантах нам нужны реальные реформы. Время перемен наступило в армии, военно-промышленном комплексе и других сферах.

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Об этом Билецкий написал в авторской колонке. По его словам, и мы, и страна-агрессора РФ заходим в новый виток научно-технической революции на поле боя, когда наземные роботизированные беспилотные комплексы будут так же распространены, как сейчас БПЛА. У последних же появится машинное зрение, а у FPV – самонаведение.

Для этого уже сейчас требуются структурные и штатные изменения в Силах обороны Украины. Речь идет о шагах, большинство из которых на себе уже протестовали 3-я ОШБр:

– Рекрутинг. Искать людей в соответствии с потребностями и функционалом – реально работающая схема и назревшая необходимость, отметил Билецкий.

– Качественный и более профессиональный уровень боевой подготовки новых людей в армии и регулярная переподготовка рядовых. "Об этом уже много говорили, но время, которого у нас мало, выходить за пределы комментариев и интервью и перейти к практике: убрать/переучить совковых инструкторов в "учебках" и ввести стандарты и системы НАТО с интеграцией опыта наших боевых бригад", – объяснил командир.

– Создание качественного сержантского корпуса, построенного по западному образцу. Сержант – не второстепенная роль после офицеров, а параллельная важная ветвь. Профессиональная подготовка и обучение сержантов – сегодня жизненно важная для армии потребность, потому что сержанты – ее хребет.

– Радикальное изменение штабной культуры. Работа в штабах нуждается в высоком уровне интеллекта и мотивации. Специалисты должны попадать в штабы после IQ- и психологических тестов, а не по звездам на погонах, пишет Билецкий. Штабных работников нужно обучать по протоколу MDMP (военный процесс принятия решений) и готовым комплектам передавать в войска. Относительно того, где их брать, кто их должен учить и в течение какого времени, в 3-й ОШБр готовы делиться опытом.

–Полный запрет на "растаскивание" войск. Командиры должны воевать собственными подразделениями, а не нарезкой из "кусков" других. "Лучше воевать меньшим количеством, но своими, чем винегретом из приданых", – объяснил полковник.

– Переход к большим оперативным и тактическим структурам – дивизиям и корпусам. Это исключит предварительно упомянутое "растаскивание" и повысит эффективность боевого взаимодействия как на конкретных участках фронта, так и на всей его протяженности. На новый уровень выйдет выполнение масштабных наступательных и оборонительных операций.

– Массированное введение наземных роботизированных комплексов и штатных структур под них. Расширение благодаря этому ударных и наблюдательных возможностей боевых подразделений.

– Наработка тактики (прежде всего в обороне) воздушных и наземных беспилотных систем. Билецкий видит это в создании стационарных постов БПЛС (беспилотных летательных систем) с постоянной привязкой к позициям, где подразделения должны понимать свою местность, радиогоризонт, рисунок РЭБ противника и так далее.

"Вдоль всего фронта, вместе с Курском или без него. Они должны состоять из подразделений наблюдения, подразделений поражения, наземных дронов-камикадзе, тяжелых бомберов. Находясь во второй линии за передовыми подразделениями, они смогут максимально эффективно сдерживать противника на своих участках фронта и наносить ему максимальные потери", – написал он.

– Максимальное снижение налогообложения производства ВПК и разрешение на экспорт. Частный бизнес дает фору государственным предприятиям и производит наиболее успешные образцы продукции оборонной сферы: пушку "Богдана", ракеты "Нептун", обширную номенклатуру средств РЭБ и радиоэлектронной разведки, которая давно превосходит или не уступает западным аналогам, а также различные БПЛА.

У предприятий должно быть единственное железное ограничение – заказ государства и бригад. Если продукция изготовлена, оплачена, своевременно поставлена и при этом производитель может производить больше, он должен иметь право продавать в дружеские и нейтральные страны даже во время войны. Это нужно для того, чтобы бизнес имел стимул производить больше и иметь большие оборотные средства, чтобы идти в ногу со временем на конкурентном рынке, считает командир.

"Я оптимист, поэтому смотрю в Новый 2025 год с верой в масштабные позитивные изменения. В то же время я фаталист. Поэтому считаю, что без масштабных позитивных изменений мы просто исчезнем с карты мира", – написал Билецкий.

Перечисленные им шаги – это то, что "диктует здравый смысл, и то, что не вызывает дискуссий в прогрессивной части наших Сил обороны и общества".

По словам командира, упомянутые модели преобразований внутри армии были успешно опробованы в 3-й штурмовой бригаде, которой удалось в течение 2024-го нарастить как штатные структуры, так и необходимое количество специалистов.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины начали использовать беспилотные катера, которые служат "авианосцами" для доставки дронов. Это событие является историческим.

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