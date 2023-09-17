'Мы предусмотрели подобное развитие событий': Гуменюк рассказала о маневрах ракет во время ночной атаки

В ночь на 17 сентября Россия совершила комбинированную атаку на Украину, использовав как ракеты, так и дроны-камикадзе. При этом ракеты не раз меняли направление полета и выполняли сложные маневры.

Так захватчики пытались запутать украинские ПВО, однако в Вооруженных силах Украины предусмотрели подобное развитие событий. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы предусмотрели подобное развитие событий. Оккупанты готовятся к таким атакам определенный период времени. Он наступает накануне значимых событий", – прокомментировала она вражескую атаку.

Гуменюк добавила, что сложные маневры российских ракет, по замыслу оккупантов, должны были запутать украинскую ПВО. В то же время, Россия ищет оптимальную тактику для последующих ударов.

"В течение атаки может быть привлечен вывод на курс ракетоносителя морского базирования и могут привлечь и такие ракеты. Также наблюдаем маневры ракет. Враг продолжает искать максимально эффективную для себя тактику. Наша боевая работа продолжается", – отметила она.

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Напомним, в ночь на 17 сентября российские войска снова атаковали Украину. Вражеские ракеты и дроны-камикадзе фиксировались над центральными, восточными и южными областями.

В частности, взрывы раздавались в Одесской области. Там оккупанты нанесли удар по агропредприятию. Предварительно обошлось без жертв.

Также россияне обстреляли Харьков ракетами С-300. Четыре из них попали по гражданскому предприятию, там вспыхнул пожар.

Всего за ночь Россия запустила по Украине 10 ракет и шесть дронов. Силы ПВО сбили 12 целей.