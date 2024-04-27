'Мы работаем над этим': Остин не исключил, что США найдут для Украины дополнительные системы Patriot

Соединенные Штаты Америки продолжают работать над обеспечением Украины дополнительными системами противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе зенитными ракетными комплексами Patriot. Для этого Вашингтон сотрудничает с союзниками, в том числе в странах Европы.

Об этом на брифинге по итогам 21-й встречи в формате "Рамштайн" заявил министр обороны США Ллойд Остин. В последние дни он лично общался с европейскими коллегами и обсуждал в частности и этот вопрос.

"Касательно Patriot. Мы посмотрим. Но мы продолжаем работать в этом направлении, целенаправленно. Все страны, у которых есть эти системы, понимают, насколько они важны", – сказал глава Пентагона.

Он выразил надежду, что в будущем США смогут в сотрудничестве с несколькими странами предоставить Украине новые дополнительные системы Patriot.

В то же время министр добавил, что нашему государству нужны не только ЗРК Patriot, но и другие системы, поэтому он лично не относится к Patriot как к какому-то чудодейственному средству.

"Должна быть интегрированная система ПВО. Есть много других систем ПВО, которые мы пытаемся доставить в Украину быстрее", – подчеркнул Остин.

Остин также объявил, что Штаты выделят шесть миллиардов долларов на оружие для помощи Украине. На эти деньги будут произведены закупки продукции, которую изготовят американские оружейники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Испании согласились передать Украине ракеты для систем Patriot. В то же время сами ЗРК американского производства испанское правительство передавать отказалось.

Латвия, у которой нет комплексов Patriot, тоже хочет внести вклад в украинскую противовоздушную оборону. Рига готова передать Киеву систему ПВО малой дальности, таким образом поддерживая необходимость продления военной помощи Украине.

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