'Мы умеем удивлять': Резников спрогнозировал сроки получения истребителей F-16 и продолжительность обучения пилотов

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинским пилотам может хватить четыре месяца для того, чтобы освоить истребитель F-16. Ранее прогнозировалось, что на обучение летчиков уйдет не менее 6 месяцев.

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Об этом Резников рассказал в интервью изданию "Настоящее Время". Также он поделился итогами встречи министров обороны стран в формате "Рамштайн".

Резников отметил, что самолеты представляют собой очень сложную форму вооружения, что требует гораздо больше навыков и тренировок, чем танки или артиллерия. В то же время он считает, что украинским пилотам хватит срока до шести месяцев, чтобы овладеть истребителями F-16.

"Я считаю, что наши опытные пилоты, с их желанием и стремлением, пожалуй, полетят быстрее. Я имею в виду не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, за четыре месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять и умеем учиться", – подчеркнул министр.

Он отметил, что для обучения экипажу на сложные артиллерийские системы Caesar или KRAB, согласно стандартам, обычно требуется не менее трех месяцев. Однако наши военные смогли овладеть этими системами уже через три недели. Также украинские воины смогли овладеть системами ПВО Patriot всего за 10 недель, когда стандартное время подготовки экипажа для работы с системами составляет 10 месяцев.

"Поэтому я уверен, что пилоты полетят быстрее шести месяцев. Однако не может пилот летать самостоятельно. Ему нужны инженеры, техники, обслуживание, оружейники, заправщики и прочее, ведь это самая сложная техника. И вот этот курс обучения дольше, чем четыре месяца. И если у нас есть пилоты, которые говорят на английском языке и скорее это освоят, то инженеров и техников несколько меньше", – рассказал Резников.

Он также добавил, что параллельно необходимо готовить инфраструктуру для самолетов, а именно аэродромы и укрытия. Учитывая все нюансы, Украина сможет получить боевые самолеты не раньше Нового года.

"Не раньше. И это символично. Потому что я на прошлогодние Рождество и Новый год записал обращение к Санта-Клаусу, где я прошу помощь в интересах детей Украины, чтобы они могли учиться, ходить в школы и сады. Я попросил определенные вещи у Санты: артиллерию, снаряды, танки и т. д. У меня там стоял маленький самолетик, модель, который потом улетает. Это было мое пожелание Санте. Поэтому было бы логично, чтобы хотя бы к Новому году первый F-16 взлетел", – отметил министр.

По словам Резникова, уменьшить доминацию врага в пространстве неба также помогают системы ПВО, которые так же маневрируют вместе с сухопутными подразделениями.

"Конечно, были бы у нас сейчас F-16, мы бы серьезно снизили эту доминацию. Но наши летчики умудряются и на МиГ-29 творить чудеса героизма. Но вы абсолютно правы, для более успешного развития событий, конечно, нужно доминирование врага в небе устранить", – подчеркнул министр.

Напомним, что в Воздушных силах Вооруженных сил Украины опровергли слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что украинские летчики начали проходить обучение на истребителях F-16. Пилоты уже готовы отправиться на тренировку, но процесс достаточно "непростой".

Как сообщал OBOZREVATEL, Столтенберг заявил перед "Рамштайном" 15 июня, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 якобы уже началось. По его словам, это ключевой шаг к передаче самолетов Украине.

Напомним, 15 июня в Брюсселе началась 13-я встреча в формате "Рамштайн". Одним из ее приоритетов стали детали "авиационной коалиции".