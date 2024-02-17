'Мы в позитиве для нас': Зеленский заявил, что Украина удивит Россию в этом году дронными системами и РЭБ

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина негативно удивит страну-агрессора РФ дронными системами и радиоэлектронной борьбой (РЭБ). По словам главы государства, речь идет о результатах собственного производства.

С соответствующим заявлением Зеленский выступил на Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля.

"Мы начали развивать производство дронов. Мы в позитиве для нас и негативе для РФ удивим их в этом году дронными системами и системами РЭБ. Это наши отечественные технологии", – сказал он.

В то же время президент уточнил, что "это параллельный путь", в настоящее время Украина ждет помощи от партнеров

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 февраля президент Зеленский выступил на двухдневной Мюнхенской конференции, которая стартовала накануне. В своей речи он призвал остановить агрессора и указал на риски для всего мира. По словам Зеленского, 2024 год должен стать "временем восстановления правил мирового порядка".

– Президент также прокомментировал вопросы мобилизации в Украине. Он заявил, что для обороны нужно определенное количество людей и ротации, чтобы люди могли восстанавливаться. Для контрнаступления же необходимо совершенно другое количество военных.

– Вывод войск из Авдеевки Зеленский назвал "профессиональным решением", ключевой целью которого является сохранение жизней украинских защитников. Глава государства сказал, что Украина может победить, но это зависит не только от мужества наших воинов, но и от готовности Запада помогать.

– 16 февраля Зеленский посетил Германию и Францию, где подписал двусторонние соглашения о гарантиях безопасности для Украины, которые будут действовать до вступления украинского государства в НАТО.

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